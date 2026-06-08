Η απάντηση της Αθήνας στην τουρκική παρενόχληση του Δένδια – Το προκλητικό σχόλιο της Άγκυρας

Ευρωπαϊκή διάσταση στις τουρκικές παρενοχλήσεις διά ασυρμάτου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, δίνει τόσο η Κύπρος, όσο και η Αθήνα στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (Άμυνας) που πραγματοποιείται στη Λευκωσία.

Ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την τουρκική παρενόχληση που δεχθηκε το αεροσκάφος του, αφού το θέμα έθεσε στο τραπέζι της συνόδου ο Κύπριος υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας.

Τουρκία για Δένδια: Δεν παρενοχλήθηκε το αεροπλάνο του από τουρκικά μαχητικά

Την ίδια στιγμή, ανακοίνωση με την οποία σχολιάζει την παρενόχληση αεροσκάφους εξέδωσε η τουρκική προεδρία.

Η ανακοίνωση, η οποία δεν αναφέρεται στην παρενόχληση από τον «πύργο ελέγχου» του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στα Κατεχόμενα της Κύπρου, κάνει λόγο για παραβίαση του «εναέριου χώρου» της «ΤΔΒΚ» και υπογραμμίζει ότι σηκώθηκαν δύο τουρκικά F-16, τα οποία πέταξαν «πάνω από τον εναέριο χώρο της “ΤΔΒΚ” και δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ελληνοκυπριακής Δημοκρατίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας

«Οι ισχυρισμοί σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης ότι «τουρκικά αεροσκάφη παρενόχλησαν το αεροσκάφος που μετέφερε τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, και Ευρωπαίους υπουργούς και ότι τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο» είναι εντελώς ψευδείς.



Στις 7 Ιουνίου 2026, τέσσερα από τα έξι αεροσκάφη που επιχειρούσαν στη διαδρομή Ελλάδα-Νότια Κύπρο παραβίασαν τον εναέριο χώρο της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ)». Ως εκ τούτου, δύο τουρκικά αεροσκάφη F-16 που εκτελούσαν καθήκοντα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και ήταν σταθμευμένα στην «ΤΔΒΚ» απογειώθηκαν αμέσως ως προληπτικό μέτρο.

Τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τον εναέριο χώρο της ΤΔΒΚ και δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ελληνοκυπριακής Δημοκρατίας (Κυπριακή Δημοκρατία). Δεν υπήρξε καμία παρενόχληση στα προαναφερθέντα αεροσκάφη.



Επιπλέον, όλες οι πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της 115ης επετείου της Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας και του «Φεστιβάλ Νεολαίας και Αεροπορίας», πραγματοποιήθηκαν εντός της περιοχής πτήσης της 2ης Κύριας Διοίκησης Αεροπορικής Βάσης. Ο ελληνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε με κανέναν τρόπο.



Ζητείται έντονα να μην δοθεί αξιοπιστία στους ισχυρισμούς, οι οποίοι διατυπώνονται με στόχο τη χειραγώγηση της διεθνούς κοινής γνώμης και τη δημιουργία προκλήσεων».

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