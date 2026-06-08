Ο Σαμαράς «θα πλήξει την ίδια του την παρακαταθήκη» λέει η κυβέρνηση

Για την ειλημμένη, ως φαίνεται, απόφαση του Αντώνη Σαμαρά για δημιουργία νέου κόμματος μίλησε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου στο ERTnews Radio.

Η ίδια θεωρεί ότι ο πρώην πρωθυπουργός ασκεί «μία εξαιρετικά σκληρή κριτική που δεν μένει απλά σε μια πολιτική διαφωνία, αλλά περνάει και σε πιο προσωπικές αιχμές και χαρακτηρισμούς και νομίζω ότι αυτός ο τρόπος άσκησης της πολιτικής κριτικής, ήταν και η αιτία της διαγραφής. Γιατί δεν ήταν η διαφωνία. Γιατί προφανώς σε ένα δημοκρατικό κόμμα η διαφωνία είναι απολύτως θεμιτή, αλλά είναι άλλο πράγμα η διαφωνία, άλλο προσωπικές επιθέσεις ή χαρακτηρισμούς».

Ερωτηθείσα εάν εκτιμά ότι μια τέτοια εξέλιξη θα πλήξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, είπε «εμείς έχουμε ισχυρούς λόγους να πιστεύουμε ότι στο τέλος δεν θα πλήξει τους ψηφοφόρους, τη δεξαμενή των νεοδημοκρατών, οι οποίοι αναγνωρίζουν τα επιτεύγματα της χώρας».

«Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε ξανά τους ανθρώπους αυτούς που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη που μας παρακολουθούν, έχουν τις απογοητεύσεις τους, έχουν στεναχωρηθεί για κάποια πράγματα και περιμένουν και κρίνουν και αξιολογούν. Στο τέλος λοιπόν, θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούμε. Σίγουρα θα επηρεαστούν τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών και πιστεύω ότι θα πλήξει πρώτα απ’ όλα την ίδια του την παρακαταθήκη» συμπλήρωσε.

Ως προς το γεγονός ότι σε ένα μέρος της κριτικής έναντι του κυρίου Μητσοτάκη συντονίζονται Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, ερωτηθείσα εάν προβληματίζει τη Νέα Δημοκρατία, επισήμανε «είναι διαφορετικό και δεν θα ήθελα να το εξομοιώσω. Δεν έχω ακούσει ποτέ τον κύριο Καραμανλή να απευθύνει προσωπικούς χαρακτηρισμούς προς τον πρωθυπουργό. Θέτει ευρύτερους προβληματισμούς και πολλές φορές και προβληματισμοί που είναι ευρωπαϊκοί προβληματισμοί, το πώς λειτουργεί η Δύση, το κράτος δικαίου γενικά, η έλλειψη εμπιστοσύνης. Και βεβαίως, κάθε πρώην πρωθυπουργός έχει την ελευθερία να εκφραστεί δημιουργικά όμως και να πει ποια πράγματα βλέπει ότι δεν κινούνται σωστά. Είναι όμως κάτι εντελώς διαφορετικό με την περίπτωση του κυρίου Σαμαρά, γιατί νομίζω ότι εδώ συγκρούεται με την ίδια την πραγματικότητα. Αν είναι όλα λάθος που γίνονται, τότε πώς έχουμε αποκτήσει πολιτικό πλεονέκτημα;».

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