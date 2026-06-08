 «Ύψιστη τιμή η εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού» αναφέρει η νεα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη

Την ευγνωμοσύνη της προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανάθεση των καθηκόντων της ως νέας υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέφρασε με ανάρτησή της η Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη.

«Η απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να μου αναθέσει μια σημαντική θέση εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποτελεί ύψιστη τιμή», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι δεσμεύεται να εργαστεί «με ταπεινότητα και αφοσίωση» για την επίτευξη των κοινών στόχων.

Παράλληλα, η νέα υφυπουργός αποτίει φόρο τιμής στον εκλιπόντα Νίκο Ταγαρά, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή του στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας.

«Πάνω απ’ όλα, όμως, δεσμεύομαι να εργαστώ σκληρά ώστε να φανώ αντάξια του οράματος ενός άξιου και ευπατρίδη πολιτικού από την Κορινθία, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην προσπάθεια για έναν σύγχρονο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό προς όφελος όλων των πολιτών. Του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά», σημειώνει.

Η κ. Σούκουλη – Βιλιάλη ευχαρίστησε επίσης τους πολίτες της Κορινθίας για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους, επισημαίνοντας ότι τους αισθάνεται δίπλα της «σε αυτή τη δύσκολη αποστολή», εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία της για την επιτυχή ανταπόκριση στα νέα της καθήκοντα.

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