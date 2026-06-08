Αντιπολίτευση για μίνι ανασχηματισμό: Ανακύκλωση προσώπων, χρειαζόμαστε εκλογές

Πυρά στην κυβέρνηση εκτόξευσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τον μίνι ανασχηματισμό που ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για ανακύκλωση προσώπων και ζητώντας εκλογές.

Δύο φράσεις, που αποδίδονται στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, υπενθυμίζει ο βουλευτής και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, σχολιάζοντας τον μίνι ανασχηματισμό της κυβέρνησης.

🔺 Υπάρχουν δύο φράσεις για τους ανασχηματισμούς, που αποδίδονται στον Κωνσταντίνο Καραμανλή:



«Θα έρθει εποχή που ο πρωθυπουργός δεν θα μπορεί να αλλάξει ούτε τον κλητήρα του.»



Και,



«Ανασχηματισμός χωρίς αλλαγή του υπουργού Οικονομικών δεν λογίζεται ανασχηματισμός».



Για τον… — Παύλος Χρηστίδης (@christidisp) June 8, 2026

«Υπάρχουν δύο φράσεις για τους ανασχηματισμούς, που αποδίδονται στον Κωνσταντίνο Καραμανλή:

«Θα έρθει εποχή που ο πρωθυπουργός δεν θα μπορεί να αλλάξει ούτε τον κλητήρα του.»

Και,

«Ανασχηματισμός χωρίς αλλαγή του υπουργού Οικονομικών δεν λογίζεται ανασχηματισμός».

Για τον σημερινό ανασχηματισμό, ο καθένας επιλέγει όποια θέλει» καταλήγει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

ΕΛΑΣ: Βραβείο ανακύκλωσης του ασήμαντου και του πολιτικού κυνισμού

Ως επικοινωνιακή απόπειρα δραπέτευσης από τον κλοιό της φθοράς και των σκανδάλων, ο σημερινός ανασχηματισμός δικαιούται βραβείο ανακύκλωσης του ασήμαντου. Δικαιούται όμως ταυτόχρονα και βραβείο πολιτικού κυνισμού, σημειώνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σε ανακοίνωσή της για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα και συνεχίζει:

«Ο πρωθυπουργός, ενόψει εκλογών, όχι μόνο αναβάθμισε τον άνθρωπο που χαρακτήρισε «γουρλίδικη» την Εξεταστική για τα Τέμπη, αλλά αύξησε ακόμη περισσότερο και τον αριθμό των υπουργών του.

Αν δε, συνυπολογίσουμε και τις στρατιές των μετακλητών που έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ, τότε έχουμε με βεβαιότητα και την πιο «ακριβή» κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.

Πολυπληθέστερη, ακριβότερη και ταυτόχρονα η πιο αναποτελεσματική και η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση.

Αυτή είναι η παρακαταθήκη Μητσοτάκη, λίγο πριν ο ελληνικός λαός μιλήσει τελευταίος στις κάλπες» καταλήγει η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωσή της/.

ΣΥΡΙΖΑ: Εκλογές για να ανασάνει η χώρα

«Ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε αναγκαστικά σε μια ακόμα ανακύκλωση προσώπων και κομματικών ισορροπιών», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας. Το πρόβλημα δεν είναι τα πρόσωπα. Το πρόβλημα είναι η πολιτική», υπογραμμίζει, σχολιάζοντας πως «καμία αλλαγή υπουργικών θώκων δεν μπορεί να ξεπλύνει επτά χρόνια αλαζονείας, διαφθοράς, πελατειακού κράτους και κοινωνικής λεηλασίας».

«Η χώρα δεν έχει ανάγκη από έναν ακόμη ανασχηματισμό. Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή. Έχει ανάγκη από εκλογές. Για να λογοδοτήσει η κυβέρνηση, για να μιλήσει η κοινωνία, για να ανασάνει η χώρα», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΚΕ: Λύσεις μια από τα ίδια, για να βγαίνει πάντα «λάδι» το ίδιο σύστημα

«Το εξόφθαλμο πολιτικό παζάρι, που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες, δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά προβλήματα και τις ανησυχίες του λαού, τον οποίο προσβλητικά αντιμετωπίζουν όλοι τους σαν θεατή και δικαιολογημένα προκαλούν την αποστροφή του. Αντίθετα, αποσκοπεί στον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας σε λύσεις “μια από τα ίδια”, για να βγαίνει πάντα “λάδι” το ίδιο το σύστημα» αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του, για τις εξελίξεις στο πολιτικό σύστημα και προσθέτει:

«Επιπλέον, αποδεικνύεται ότι οι πολιτικές διαφορές μεταξύ των συστημικών κομμάτων, “νέων” και παλιών, αλλά και των διαφόρων ομάδων μέσα σε αυτά, είναι στην πραγματικότητα ανύπαρκτες, καθώς οι “φαγωμάρες” τους σε καμία περίπτωση δεν αφορούν την ουσία της κυρίαρχης πολιτικής, αλλά μονάχα τους όρους με τους οποίους θα προχωρήσει η αναμόρφωση του αστικού πολιτικού συστήματος, διαδικασία η οποία διαπλέκεται με προσωπικούς τυχοδιωκτισμούς, ιδιοτέλεια και πάνω απ’ όλα με τη διαθεσιμότητα όλων τους στο να υπηρετήσουν αυτό το σάπιο σύστημα».

«Ο λαός, που αντιλαμβάνεται αυτή τη σήψη, χρειάζεται να προβληματιστεί για την αιτία της, να πάρει οριστικό διαζύγιο με κάθε αυτόκλητο “σωτήρα”, που του υπόσχεται να διαχειριστεί με φιλολαϊκό τρόπο τη σημερινή βαρβαρότητα, να γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής των εξελίξεων, επιλέγοντας τη μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ, στον δρόμο της αμφισβήτησης και της ανατροπής αυτής της πολιτικής» τονίζει, καταλήγοντας, το σχόλιο του κόμματος.

Βελόπουλος: Ανακάτεμα της τράπουλας με καμένα χαρτιά

Ο αναγκαστικός ανασχηματισμός λόγω εκλογών που έρχονται, θυμίζει ανακάτεμα της τράπουλας, που όμως όλα τα χαρτιά είναι καμένα. Δηλαδή, άνθρακας ο δήθεν εκλογικός ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός», αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Πλεύση Ελευθερίας: Ομολογία αποτυχίας ο ανασχηματισμός

«Ο πρωθυπουργός που δεν του αρέσουνε οι ανασχηματισμοί έκανε τον πολλοστό ανασχηματισμό O κύριος Mητσοτάκης ομολογεί την πλήρη αμηχανία του και την πλήρη αποτυχία να κυβερνήσει τη χώρα και θα ήταν πιο έντιμο και πιο ευεργετικό για τη χώρα να προσφύγει σε εκλογές» σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

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