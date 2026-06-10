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10.06.2026 14:09

Και ο Άδωνις «αδειάζει» τον Θεοχάρη: Ο Σαμαράς δεν είναι ακροδεξιός

10.06.2026 14:09
adonis_theoharis_samaras

Συνεχίζονται οι αναταράξεις εντός ΝΔ μετά τον χαρακτηρισμό «ακροδεξιός» που χρησιμοποίησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, για να περιγράψει τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά.

«Θέλω να πιστεύω ότι τα είπε εκ παραδρομής για τον Σαμαρά», είπε στον ρ/σ Παραπολιτικά FM o υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, «αδειάζοντας» τον Χ. Θεοχάρη. «Ο κ. Σαμαράς δεν είναι ακροδεξιός, υπήρξε πρόεδρος της ΝΔ. […] Οι πρώην πρόεδροι της ΝΔ χρήζουν σεβασμού» τόνισε ο υπουργός.

Ωστόσο, τάχθηκε κατά του ενδεχομένου κόμματος Σαμαρά, λέγοντας ότι αν «κάνει κόμμα, το θεωρώ μεγάλο λάθος για έναν βασικό λόγο, πάνω από τα πρόσωπα είναι η παράταξη. Η ΝΔ είναι πάνω από τα πρόσωπα».

Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα…

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