Και ο Άδωνις «αδειάζει» τον Θεοχάρη: Ο Σαμαράς δεν είναι ακροδεξιός

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Συνεχίζονται οι αναταράξεις εντός ΝΔ μετά τον χαρακτηρισμό «ακροδεξιός» που χρησιμοποίησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, για να περιγράψει τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά.
«Θέλω να πιστεύω ότι τα είπε εκ παραδρομής για τον Σαμαρά», είπε στον ρ/σ Παραπολιτικά FM o υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, «αδειάζοντας» τον Χ. Θεοχάρη. «Ο κ. Σαμαράς δεν είναι ακροδεξιός, υπήρξε πρόεδρος της ΝΔ. […] Οι πρώην πρόεδροι της ΝΔ χρήζουν σεβασμού» τόνισε ο υπουργός.
Ωστόσο, τάχθηκε κατά του ενδεχομένου κόμματος Σαμαρά, λέγοντας ότι αν «κάνει κόμμα, το θεωρώ μεγάλο λάθος για έναν βασικό λόγο, πάνω από τα πρόσωπα είναι η παράταξη. Η ΝΔ είναι πάνω από τα πρόσωπα».
Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα…
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