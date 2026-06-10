ΑΝΤ1: Αύριο εκτάκτως στις 20:00 το «Ενώπιος Ενωπίω» με τη συνέντευξη Μητσοτάκη

Αναπρογραμματισμό και τέσσερις ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη ώρα της θα μεταδοθεί η αυριανή εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» (20:00, ΑΝΤ1) με τη συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, με ευρεία ατζέντα θεμάτων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συζητήσει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη, τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και τις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο.

Στο «τραπέζι» και η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες.

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