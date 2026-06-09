Στο τσακ το μπασκετάκι είχε την καλύτερη τηλεθέαση τη Δευτέρα (8/6)

Με μπασκετικούς όρους η απευθείας μετάδοση του τρίτου αγώνας της σειράς τελικών GBL ΟΣΦΠ- ΠΑΟ κέρδισε με μισό καλάθι διαφορά την πρώτη θέση τηλεθέασης από τη σειρά μυθοπλασίας «Να μ’ αγαπάς».

Εννοείται πως στις επόμενες δύο θέσεις φιγουράρισαν οι άλλες δύο σειρές του Alpha και στη μέση του ημερήσιου Top 10, σύμφωνα με τη Nielsen ήταν το Prime time του Mega.

Στην 10αδα αλλά λίγο πιο κάτω από ό,τι συνήθως ήταν το «Grand Hotel», το «Livews news» δεν έλειπε, όπως και το κεντρικό δελτίο του Mega και ανάμεσα τους κατάφερε να πλασαριστεί με επίδοση μάλλον κάπως πεσμένη ο «Τροχός της τύχης».

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