Mega: Ιστορίες για Ρίχτερ στο «Mega Stories»

Τον φάκελο της αντισεισμικής θωράκισης της χώρας, ανοίγει το σημερινό «Mega Stories» (00:30) σε μια στιγμή κατά την οποία η επιστημονική κοινότητα, προσπαθώντας να «διαβάσει» τη φύση, βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση, αλλά συχνά και σε διαφωνία.

Οδηγοί σε αυτή την έρευνα είναι οι πλέον ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι καταθέτουν τη γνώση και την εμπειρία τους στη Δώρα Αναγνωστοπούλου. Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος ρίχνει φως στη δυναμική των ρηγμάτων της χώρας και αναφέρεται εκτενώς στην πολυσυζητημένη πρόβλεψή του, που σήμανε συναγερμό για τον Κορινθιακό Κόλπο, εξηγώντας τα δεδομένα πίσω από την εκτίμησή του.

Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκκας, αναλύει τον ζωτικό ρόλο της πρόληψης και του σχεδιασμού διαχείρισης κρίσεων, ενώ ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, παρουσιάζει τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία παρακολούθησης των δονήσεων.

Στο κρίσιμο ζήτημα των υποδομών, ο καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, Μιχαήλ Φραγκιαδάκης, εστιάζει στη δομική ακεραιότητα του κτηριακού αποθέματος, απαντώντας στο κατά πόσο οι εγχώριοι κατασκευαστικοί κανονισμοί αντέχουν στην πράξη.

Στη συζήτηση παρεμβαίνει και ο ακαδημαϊκός και καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Κωνσταντίνος Συνολάκης, εξηγώντας τις αλυσιδωτές συνέπειες ενός μεγάλου σεισμού, όπως τα τσουνάμι και την επιτακτική ανάγκη για την προστασία των ελληνικών ακτών.

Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν ακόμα δύο πολύπειρα στελέχη της ΕΜΑΚ, ο Θωμάς Κρικέλης και ο Γιώργος Καυκάς. Με συγκλονιστικό τρόπο περιγράφουν τι σημαίνει να επιχειρείς κυριολεκτικά μέσα στα ερείπια. Αποτυπώνουν τον δραματικό αγώνα με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων και το τεράστιο ψυχικό σθένος που απαιτεί η διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής, κάτω από τις πιο ακραίες συνθήκες.

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ: Διπλασιασμός της διαφημιστικής απορρόφησης στις ΗΠΑ λόγω Μουντιάλ

ΣΚΑΪ: Το «Prime Τime» και ο Χρήστος Νικολαΐδης εκεί όπου αρχίζει η Ευρώπη

Ελληνικά ΜΜΕ: Οι τρεις πυλώνες αξιοπιστίας τους – Έντυπες εκδόσεις, προϊστορία και ενυπόγραφη ειδησεογραφία