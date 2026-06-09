search
ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 15:49
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.06.2026 13:55

Mega: Ιστορίες για Ρίχτερ στο «Mega Stories»

09.06.2026 13:55
mega_stories_lekkas_new

Τον φάκελο της αντισεισμικής θωράκισης της χώρας, ανοίγει το σημερινό «Mega Stories» (00:30) σε μια στιγμή κατά την οποία η επιστημονική κοινότητα, προσπαθώντας να «διαβάσει» τη φύση, βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση, αλλά συχνά και σε διαφωνία.

Οδηγοί σε αυτή την έρευνα είναι οι πλέον ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι καταθέτουν τη γνώση και την εμπειρία τους στη Δώρα Αναγνωστοπούλου. Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος ρίχνει φως στη δυναμική των ρηγμάτων της χώρας και αναφέρεται εκτενώς στην πολυσυζητημένη πρόβλεψή του, που σήμανε συναγερμό για τον Κορινθιακό Κόλπο, εξηγώντας τα δεδομένα πίσω από την εκτίμησή του.

Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκκας, αναλύει τον ζωτικό ρόλο της πρόληψης και του σχεδιασμού διαχείρισης κρίσεων, ενώ ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, παρουσιάζει τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία παρακολούθησης των δονήσεων.

Στο κρίσιμο ζήτημα των υποδομών, ο καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, Μιχαήλ Φραγκιαδάκης, εστιάζει στη δομική ακεραιότητα του κτηριακού αποθέματος, απαντώντας στο κατά πόσο οι εγχώριοι κατασκευαστικοί κανονισμοί αντέχουν στην πράξη.

Στη συζήτηση παρεμβαίνει και ο ακαδημαϊκός και καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Κωνσταντίνος Συνολάκης, εξηγώντας τις αλυσιδωτές συνέπειες ενός μεγάλου σεισμού, όπως τα τσουνάμι και την επιτακτική ανάγκη για την προστασία των ελληνικών ακτών.

Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν ακόμα δύο πολύπειρα στελέχη της ΕΜΑΚ, ο Θωμάς Κρικέλης και ο Γιώργος Καυκάς. Με συγκλονιστικό τρόπο περιγράφουν τι σημαίνει να επιχειρείς κυριολεκτικά μέσα στα ερείπια. Αποτυπώνουν τον δραματικό αγώνα με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων και το τεράστιο ψυχικό σθένος που απαιτεί η διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής, κάτω από τις πιο ακραίες συνθήκες.

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ: Διπλασιασμός της διαφημιστικής απορρόφησης στις ΗΠΑ λόγω Μουντιάλ

ΣΚΑΪ: Το «Prime Τime» και ο Χρήστος Νικολαΐδης εκεί όπου αρχίζει η Ευρώπη

Ελληνικά ΜΜΕ: Οι τρεις πυλώνες αξιοπιστίας τους – Έντυπες εκδόσεις, προϊστορία και ενυπόγραφη ειδησεογραφία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsoukalas_2304_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η υπόθεση των παρακολουθήσεων πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο και η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τους κυρίους Ντίλιαν και Δημητριάδη

blackly
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ: Συνελήφθη μαθήτρια (Video)

trump
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Πάνω από 37 φορές ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι προ των πυλών

6994515
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα

laser-eye-surgery_0906_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Laser μυωπίας: Ποια είναι η κατάλληλη εποχή για την επέμβαση και γιατί;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

zoi nikos konstantopoulos – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον πατέρα της για τα γενέθλιά του

ac-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι - Πότε πρέπει να το πατάς

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Του αγοριού απέναντι»: Θριαμβευτική η πρεμιέρα της παράστασης στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

marinakis- kyranakis – papastavrpu – papandreou – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο αιφνιδιασμός του ανασχηματισμού, η ανατροπή με Μαρινάκη, η αποστολή του Κυρανάκη, ο αχάμπαρος Παπασταύρου, το σήμα εκλογών και τα… σκιώδη του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 15:49
tsoukalas_2304_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η υπόθεση των παρακολουθήσεων πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο και η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τους κυρίους Ντίλιαν και Δημητριάδη

blackly
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ: Συνελήφθη μαθήτρια (Video)

trump
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Πάνω από 37 φορές ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι προ των πυλών

1 / 3