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Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

09.06.2026 11:43

Ελληνικά ΜΜΕ: Οι τρεις πυλώνες αξιοπιστίας τους – Έντυπες εκδόσεις, προϊστορία και ενυπόγραφη ειδησεογραφία

09.06.2026 11:43
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Η επώνυμη δημοσιογραφία, η σε βάθος χρόνου παρουσία των δημοσιογραφικών εκδόσεων και ο έγχαρτος τύπος πίσω από κάθε ηλεκτρονική έκδοση αξιολογούνται από την ελληνική κοινή γνώμη ως βασικοί πυλώνες αξιοπιστίας των ΜΜΕ σε μια εποχή αμφισβήτησης των μίντια και προέλασης της παραπληροφόρησης.

Πάνω από τους μισούς που έλαβαν μέρος σε πρόσφατη πανελλαδική έρευνα της FocusBari, για λογαριασμό της Ένωσης Δημοσιογράφων- Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου θεωρούν βασικό παράγοντα αξιοπιστίας των ΜΜΕ την ενυπόγραφη αρθρογραφία και ρεπορτάζ.

Για τέσσερις στους δέκα έχει σημασία πόσα χρόνια κυκλοφορίας έχει ένα έντυπο και για το 36% εκείνων που πήραν μέρος στην έρευνα, αποτελώντας αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού, αναγνώρισαν την σημασία ύπαρξης έντυπης έκδοσης  η οποία από ό,τι φαίνεται σε έναν ειδησεογραφικό ιστότοπο ενισχύει περισσότερο την εμπιστοσύνη των αναγνωστών/χρηστών σε αυτό. Που «μεταφράζεται» ότι η εφημερίδα, ο Τύπος (ή οι «φυλλάδες» κατά ορισμένους), «μετράνε» και εκλαμβάνονται ως εχέγγυο αξιοπιστίας στην ενημέρωση.

Η δημοσιογραφία με… ονοματεπώνυμο αναγνωρίζεται από άνδρες και γυναίκες, σχεδόν στην ίδια υψηλή ένταση, και έχει μεγαλύτερη σημασία στους αναγνώστες ηλικίας 55 ετών και άνω. Είναι επίσης σημαντική για την ενημέρωση της αμέσως νεώτερης ηλικιακής ομάδας (35-54 ετών). Μαζί τους συντάσσονται και οι νεώτεροι (18- 34 ετών) σε ποσοστό 39%.

Η μακροχρόνια παρουσία ενός Μέσου αποτελεί παράγοντας αξιοπιστίας για την κοινή γνώμη σχεδόν στον ίδιο βαθμό ανεξαρτήτως φύλου. Και εδώ οι μεγαλύτεροι θέτουν ψηλά τον πήχη καθώς το 44% των 55 και άνω απάντησαν θετικά. Πιο χαλαροί ήταν οι 18-34 ετών (35%).

Μικρές είναι οι διαφοροποιήσεις στις ηλικιακές ομάδες για την σημασία ύπαρξης έντυπης έκδοσης «πίσω» από κάποιο σάιτ. Τα ποσοστά τους «κινούνται» γύρω από το μέσο όρο ο οποίος είναι μεν μικρότερος συγκριτικά με τους δύο άλλους παράγοντες αξιοπιστίας των ΜΜΕ ωστόσο η ίδια ένταση στα διαφορετικά κοινά υποδηλώνει σταθερή πεποίθηση ότι ο έγχαρτος Τύπος αποτελεί προστιθέμενη αξία στην ηλεκτρονική/ιντερνετική έκδοση του.

Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη ημερίδα «Media & Magazine Days 2026» της ΕΔΙΠΤ που «αγκαλιάζει» τον Κλαδικό και τον Περιφερειακό Τύπο αλλά και ηλεκτρονικές εκδόσεις.

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