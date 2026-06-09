Τηλεθέαση: Απογείωσε τα νούμερα της ΕΡΤ2 ο τρίτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

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Σαρωτικός ήταν στα νούμερα τηλεθέασης ο τρίτος τελικός του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
Το παιχνίδι στο ΣΕΦ, που μεταδόθηκε ζωντανά χθες (8/6) από την ΕΡΤ2, σημείωσε τα υψηλότερα ποσοστά στην prime time, κατακτώντας την πρωτιά στο δυναμικό κοινό.
Συγκεκριμένα, ο αγώνας Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός σημείωσε μέσο όρο 25,1% στο δυναμικό κοινό, φτάνοντας μέχρι και το 29,5% στο τελευταίο τέταρτο (22:45 – 23:00).
Από εκεί και πέρα, στο δυναμικό κοινό ακολούθησε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με μέσο όρο 16,5%, ενώ ο Άγιος Έρωτας βρέθηκε στο 13,4%.
Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι είχε 12,8%, το MasterChef 10,3%, το «Μια νύχτα μόνο» 9,8% και η Γη της Ελιάς 9,3%.
Η σειρά «Έχω Παιδιά» σημείωσε 8%, το Grand Hotel 6,1%, το Παιδί 4,2%, το Χιλιοστό 4,1%, το «Γιατί ρε πατέρα» 3,9% και ο Ήλιος 3,5%.
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός – 25,1%
Μπαμπά σ’ αγαπώ – 16,5%
Άγιος Έρωτας – 13,4%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 12,8%
MasterChef – 10,3%
Μια νύχτα μόνο – 9,8%
Γη της Ελιάς – 9,3%
Έχω Παιδιά – 8%
Grand Hotel – 6,1%
Το παιδί – 4,2%
Στο χιλιοστό – 4,1%
Γιατί ρε πατέρα – 3,9%
Από Ήλιο σε Ήλιο – 3,5%
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