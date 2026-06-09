Τηλεθέαση: Απογείωσε τα νούμερα της ΕΡΤ2 ο τρίτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Σαρωτικός ήταν στα νούμερα τηλεθέασης ο τρίτος τελικός του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Το παιχνίδι στο ΣΕΦ, που μεταδόθηκε ζωντανά χθες (8/6) από την ΕΡΤ2, σημείωσε τα υψηλότερα ποσοστά στην prime time, κατακτώντας την πρωτιά στο δυναμικό κοινό.

Συγκεκριμένα, ο αγώνας Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός σημείωσε μέσο όρο 25,1% στο δυναμικό κοινό, φτάνοντας μέχρι και το 29,5% στο τελευταίο τέταρτο (22:45 – 23:00).

Από εκεί και πέρα, στο δυναμικό κοινό ακολούθησε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με μέσο όρο 16,5%, ενώ ο Άγιος Έρωτας βρέθηκε στο 13,4%.

Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι είχε 12,8%, το MasterChef 10,3%, το «Μια νύχτα μόνο» 9,8% και η Γη της Ελιάς 9,3%.

Η σειρά «Έχω Παιδιά» σημείωσε 8%, το Grand Hotel 6,1%, το Παιδί 4,2%, το Χιλιοστό 4,1%, το «Γιατί ρε πατέρα» 3,9% και ο Ήλιος 3,5%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά…

Δυναμικό Κοινό

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός – 25,1%

Μπαμπά σ’ αγαπώ – 16,5%

Άγιος Έρωτας – 13,4%

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 12,8%

MasterChef – 10,3%

Μια νύχτα μόνο – 9,8%

Γη της Ελιάς – 9,3%

Έχω Παιδιά – 8%

Grand Hotel – 6,1%

Το παιδί – 4,2%

Στο χιλιοστό – 4,1%

Γιατί ρε πατέρα – 3,9%

Από Ήλιο σε Ήλιο – 3,5%

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