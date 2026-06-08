H αποβολή Αταμάν και τα παράπονα Γιαννακόπουλου για διαιτησία και συνθήματα στο ΣΕΦ: «Η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στον τρίτο τελικό της Basket League και πλέον βρίσκεται πίσω με 2-1 στη σειρά των τελικών, με την ένταση να κορυφώνεται στο φινάλε της αναμέτρησης.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε μέσω Instagram για τη διαιτησία, τις βολές των δύο ομάδων και την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ, ενώ είχε προηγηθεί η αποβολή του Εργκίν Αταμάν.

Η φάση που προκάλεσε την ένταση

Περίπου 50 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα, με το παιχνίδι να έχει ουσιαστικά κριθεί, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις επιχείρησε τρίποντο προσπαθώντας να κερδίσει φάουλ από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Παρότι υπήρξε επαφή, οι διαιτητές δεν καταλόγισαν παράβαση, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Εργκίν Αταμάν. Ο Τούρκος τεχνικός δέχθηκε αρχικά μία τεχνική ποινή και, συνεχίζοντας τις διαμαρτυρίες του, χρεώθηκε και με δεύτερη, με αποτέλεσμα να αποβληθεί και να οδηγηθεί στα αποδυτήρια υπό αποδοκιμασίες.

Η ανάρτηση του Γιαννακόπουλου

Κατά τη διάρκεια του Game 3 στο ΣΕΦ για τους τελικούς της Stoiximan Basket League, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε ανάρτηση story στο Instagram, εκφράζοντας έντονα παράπονα για τη διαιτησία.

Αναλυτικά ανέφερε:

«Είναι σαν να τρέχουν δύο δρομείς… Ο ένας σε κατηφόρα και άλλος σε ανηφόρα…

Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια…».

Στη συνέχεια στάθηκε στη διαφορά στις εκτελεσμένες βολές των δύο ομάδων, καθώς ο Ολυμπιακός είχε 32 έναντι 13 του Παναθηναϊκού, υποστηρίζοντας πως «για όσους Έλληνες αγαπάνε το άθλημα, το σκορ θα έπρεπε να είναι 0-3».

Αναφορά στη διαιτησία και τα συνθήματα

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε στη συνέχεια βίντεο με φάσεις του αγώνα, εκφράζοντας απορίες για διαιτητικές αποφάσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν στο ΣΕΦ, απευθυνόμενος στους αδελφούς Αγγελόπουλους.

«Παναγιώτη και Γιώργο πώς θα νιώσετε αν έρθετε στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη και ένα ολόκληρο γήπεδο μπει στη διαδικασία και βρίζει τα δικά σας τα παιδιά. Ελπίζω να μη γίνει κιόλας και να μην είμαι και εκεί και να μπορέσω να τους σταματήσω.

Γιατί εσείς εκεί είστε και τώρα και την άλλη φορά. Πώς θα νιώσετε, θα νιώσετε καλά; Ελπίζω να μην χρειαστεί να απαντήσετε και να το νιώσετε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 102-92: Με πρωταγωνιστές Φουρνιέ και Βεζένκοβ οι ερυθρόλευκοι έκαναν το 2-1 και «αγκαλιάζουν» τον τίτλο

Πώς ο εμφυτευμένος απινιδωτής προκάλεσε την κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν: Τι λέει καρδιολόγος



Εθνική Ελλάδας: Φιλική ήττα (0-1) από την Ιταλία στο Παγκρήτιο

