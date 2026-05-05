«Ασφαλώς και επιμένω στην πρόβλεψη μου ότι θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό Κόλπο», δήλωσε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος στα Παραπολιτικά 90,1 το πρωί της Τρίτης, όπου είχε προσκληθεί με αφορμή τη νέα σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο Λασίθι της Κρήτης.

Ταυτόχρονα επεσήμανε ότι το ηφαίστειο της Σαντορίνης βρίσκεται σε ύπνωση αλλά κάποια στιγμή θα ξυπνήσει. Δεν ξέρουμε ωστόσο πότε θα είναι αυτή.

Ειδικότερα, όσον αφορά το ηφαίστειο της Σαντορίνης ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος είπε ότι βρίσκεται σε ύπνωση, όπως οι άνθρωποι «όμως όταν κοιμούνται ξυπνούν έτσι και το ηφαίστειο κάποια στιγμή θα ξυπνήσει, εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι το πότε θα ξυπνήσει.

Αυτό που μετράει είναι η μελέτη του, να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί, να το συγκρίνουμε με άλλα ηφαίστεια στον κόσμο και να προτείνουμε μέτρα προστασίας σε περίπτωση που το ηφαίστειο επανα-εργοποιηθεί οποτεδήποτε κι αν συμβεί αυτό».

«Υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνου, το σχέδιο Τάλως, το οποίο έχει εκπονηθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας όμως αυτά τα σχέδια πάντοτε θα πρέπει να επικαιροποιούνται. Πρέπει να επικαιροποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς αν επιμένει στην πρόβλεψή του ότι θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός τα επόμενα χρόνια ο σεισμολόγος είπε χαρακτηριστικά «ασφαλώς επιμένω, πρώτα απ’ όλα να σας πω ότι δεν είμαι τόσο νέος για να είμαι επιπόλαιος.

Έχω διαχειριστεί πολλές καταστάσεις και στην Ελλάδα και διεθνώς εξάλλου δεν εξειδίκευσα. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Και στο κοντινό μέλλον να εξειδικεύσουμε.

«Προχθές έτυχε να ολοκληρώσω κάποιους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους για να δούμε ποια είναι η προοπτική για ισχυρούς σεισμούς στον Κορινθιακό κόλπο στο μέλλον με βάση το ιστορικό.

Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο κ. Παπαδόπουλος διευκρίνισε πως ο μεγάλος σεισμός θα μπορούσε να σημειωθεί σε ένα διάστημα 1-3 ετών, τονίζοντας πως «είμαστε πολύ κοντά», κάνοντας λόγο για μια «μαθηματική βεβαιότητα».

Έγινε ένας χαμός ως προς το κινδυνολογικό μέρος δεν άκουσα όμως κανέναν να λέει «υπάρχουν μέτρα προστασίας για τις πόλεις και τους οικισμούς που βρίσκονται γύρω από τον Κορινθιακό».

Είναι πάρα πολλές πόλεις και κωμοπόλεις για τις οποίες πρέπει να δούμε πόσο είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν έναν ισχυρό σεισμό όποτε κι αν αυτός γίνει και αυτό είναι το ζουμί της υποθέσεως».

Με αφορμή την βράβευσή του με το μετάλλιο Sergey Soloviev από την Ευρωπαϊκή Γεωεπιστημονική Ένωση (EGU), ο κ. Παπδόπουλος είπε: «Σήμερα είναι η απονομή του μεταλλίου που γίνεται κάθε χρόνο σε έναν επιστήμονα από όλο τον κόσμο για την συμβολή του στην μελέτη των φυσικών κινδύνων. Θα ακολουθήσει μια διάλεξη, το θέμα της οποίας επέλεξα είναι το ηφαίστειο της Σαντορίνης και τα συνοδά φαινόμενα όπως είναι οι σεισμοί και τα τσουνάμι που έχουν κατά καιρούς προκύψει από αυτό το σπουδαίο ηφαίστειο».

