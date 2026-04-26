«Σεισμολογούντες ενοχλήθηκαν», απαντά ο Παπαδόπουλος στις αντιδράσεις μετά την πρόβλεψη για μεγάλο σεισμό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με μια νέα ανάρτηση – απάντηση σε όσους «ενοχλήθηκαν» με την εκτίμησή του για μεγάλο σεισμό επανήλθε, το πρωί της Κυριακής, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.
«ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Ο ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ. Σε συνέντευξή μου είπα ότι η πιθανότητα ισχυρού σεισμού στον Κορινθιακό κόλπο έχει πλέον μεγαλώσει. Δεν πρόβλεψα συγκεκριμένο σεισμό. Μερικοί σεισμολογούντες – ΟΧΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΙ, γεωλόγοι ναι, εφαρμοσμένοι γεωφυσικοί, ναι – ενοχλήθηκαν. Ταυτόχρονα συνέπεσε η πρόταση του ΑΠΘ για νέο χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας, όπου ο Κορινθιακός τίθεται πλέον στην υψηλότερη ζώνη επικινδυνότητας, στο κόκκινο, με βάση επίσης πιθανοτικές μεθόδους. Αυτά προς το παρόν», έγραψε ο καθηγητή Σεισμολογίας, αναφερόμενος προφανώς στον Άκη Τσελέντη που έκανε λόγο για «σεισμολογικό μπαρμπούτι».
Στη σκωπτική ανάρτησή του χθες Σάββατο, ο Άκης Τσελέντης έκανε λόγο για «σεισμολογικό μπαρμπούτι», επισημαίνοντας πως η σεισμολογία δεν βασίζεται αποκλειστικά σε στατιστικά στοιχεία, αλλά και σε συνδυασμό διαφορετικών παρατηρήσεων και μετρήσεων, όπως δορυφορικά δεδομένα, ηλεκτρομαγνητικά σήματα, ραδόνιο και μεταβολές σε υδρολογικά στοιχεία.
Και τόνισε: «Δεν επιτρέπεται να έχουμε σε καθεστώς πανικού τον πολίτη ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ γιατί ο “προγνώστης” αναφέρει ΑΟΡΙΣΤΑ σε 1,2,3…. Χρόνια».
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.