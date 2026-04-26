search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 09:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.04.2026 09:07

«Σεισμολογούντες ενοχλήθηκαν», απαντά ο Παπαδόπουλος στις αντιδράσεις μετά την πρόβλεψη για μεγάλο σεισμό

26.04.2026 09:07
gerasimos papadopoulos 5543- new

Με μια νέα ανάρτηση – απάντηση σε όσους «ενοχλήθηκαν» με την εκτίμησή του για μεγάλο σεισμό επανήλθε, το πρωί της Κυριακής, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Ο ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ. Σε συνέντευξή μου είπα ότι η πιθανότητα ισχυρού σεισμού στον Κορινθιακό κόλπο έχει πλέον μεγαλώσει. Δεν πρόβλεψα συγκεκριμένο σεισμό. Μερικοί σεισμολογούντες – ΟΧΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΙ, γεωλόγοι ναι, εφαρμοσμένοι γεωφυσικοί, ναι – ενοχλήθηκαν. Ταυτόχρονα συνέπεσε η πρόταση του ΑΠΘ για νέο χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας, όπου ο Κορινθιακός τίθεται πλέον στην υψηλότερη ζώνη επικινδυνότητας, στο κόκκινο, με βάση επίσης πιθανοτικές μεθόδους. Αυτά προς το παρόν», έγραψε ο καθηγητή Σεισμολογίας, αναφερόμενος προφανώς στον Άκη Τσελέντη που έκανε λόγο για «σεισμολογικό μπαρμπούτι».

Η αιχμηρή ανάρτηση Τσελέντη

Στη σκωπτική ανάρτησή του χθες Σάββατο, ο Άκης Τσελέντης έκανε λόγο για «σεισμολογικό μπαρμπούτι», επισημαίνοντας πως η σεισμολογία δεν βασίζεται αποκλειστικά σε στατιστικά στοιχεία, αλλά και σε συνδυασμό διαφορετικών παρατηρήσεων και μετρήσεων, όπως δορυφορικά δεδομένα, ηλεκτρομαγνητικά σήματα, ραδόνιο και μεταβολές σε υδρολογικά στοιχεία.

Και τόνισε: «Δεν επιτρέπεται να έχουμε σε καθεστώς πανικού τον πολίτη ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ γιατί ο “προγνώστης” αναφέρει ΑΟΡΙΣΤΑ σε 1,2,3…. Χρόνια».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marietta hrousala
LIFESTYLE

bousis_ofi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

aeroplano easyjet 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

dimosiografoi
MEDIA

kykloforiakes_rythmiseis_new11
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ADWNIS_GEWRGIADHS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

19xroni-kefalonia
ΕΛΛΑΔΑ

tselentis_papadooulos
ΕΛΛΑΔΑ

«Σεισμολογικό μπαρμπούτι οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»: Αιχμηρή ανάρτηση Τσελέντη για Παπαδόπουλο

trump-deipno
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 09:46
marietta hrousala
LIFESTYLE

Μαριέττα Χρουσαλά: Kολύμπησε με λευκούς καρχαρίες στη Νότια Αφρική (Video)

bousis_ofi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Από το Σικάγο στο «Γεντί Κουλέ»: Το στοίχημα του Μιχάλη Μπούση και η νέα εποχή του ΟΦΗ

aeroplano easyjet 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τραυματίστηκαν 6 επιβάτες κατά την εκκένωση πτήσης της Swiss Air λόγω φωτιάς σε κινητήρα (Video)

1 / 3