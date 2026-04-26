«Σεισμολογούντες ενοχλήθηκαν», απαντά ο Παπαδόπουλος στις αντιδράσεις μετά την πρόβλεψη για μεγάλο σεισμό

Με μια νέα ανάρτηση – απάντηση σε όσους «ενοχλήθηκαν» με την εκτίμησή του για μεγάλο σεισμό επανήλθε, το πρωί της Κυριακής, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Ο ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ. Σε συνέντευξή μου είπα ότι η πιθανότητα ισχυρού σεισμού στον Κορινθιακό κόλπο έχει πλέον μεγαλώσει. Δεν πρόβλεψα συγκεκριμένο σεισμό. Μερικοί σεισμολογούντες – ΟΧΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΙ, γεωλόγοι ναι, εφαρμοσμένοι γεωφυσικοί, ναι – ενοχλήθηκαν. Ταυτόχρονα συνέπεσε η πρόταση του ΑΠΘ για νέο χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας, όπου ο Κορινθιακός τίθεται πλέον στην υψηλότερη ζώνη επικινδυνότητας, στο κόκκινο, με βάση επίσης πιθανοτικές μεθόδους. Αυτά προς το παρόν», έγραψε ο καθηγητή Σεισμολογίας, αναφερόμενος προφανώς στον Άκη Τσελέντη που έκανε λόγο για «σεισμολογικό μπαρμπούτι».

Η αιχμηρή ανάρτηση Τσελέντη

Στη σκωπτική ανάρτησή του χθες Σάββατο, ο Άκης Τσελέντης έκανε λόγο για «σεισμολογικό μπαρμπούτι», επισημαίνοντας πως η σεισμολογία δεν βασίζεται αποκλειστικά σε στατιστικά στοιχεία, αλλά και σε συνδυασμό διαφορετικών παρατηρήσεων και μετρήσεων, όπως δορυφορικά δεδομένα, ηλεκτρομαγνητικά σήματα, ραδόνιο και μεταβολές σε υδρολογικά στοιχεία.

Και τόνισε: «Δεν επιτρέπεται να έχουμε σε καθεστώς πανικού τον πολίτη ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ γιατί ο “προγνώστης” αναφέρει ΑΟΡΙΣΤΑ σε 1,2,3…. Χρόνια».

