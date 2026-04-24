Ανησυχητική πρόβλεψη Παπαδόπουλου για μεγάλο σεισμό άνω των 6 Ρίχτερ «εντός τριετίας, σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας»

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος με αφορμή τα 5,7 Ρίχτερ στη Κρήτη ανέφερε ότι θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, θα υπάρξει ένας ισχυρός σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ «σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας».

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1, αναφέρθηκε αρχικά στους σεισμούς της Κρήτης: «Ακόμα δεν είμαστε βέβαιοι ότι είναι ο κύριος σεισμός γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε αρκετές σεισμικές δονήσεις στην ίδια σεισμική εστία άρα βλέπουμε μια συνέχεια. Γίνονται αρκετοί μετασεισμοί με μικρότερα μεγέθη κατά συνέπεια δεν είμαστε ακόμα απολύτως βέβαιοι ότι το 5,7 ήταν ο κύριος σεισμός. Είναι ένα αρκετά πιθανό ενδεχόμενο, τα σημερινά στοιχεία που θα συλλεγούν θα είναι ικανά ώστε αύριο να μιλήσουμε με περισσότερη βεβαιότητα».

Στη συνέχεια στάθηκε στο γεγονός ότι στην χώρα δεν έχει προκύψει σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ και αναφέρθηκε σε δύο περιοχές που μπορεί να φέρουν μια τόσο μεγάλη δόνηση.

«Στην Ελλάδα έχει καιρό να κάνει σεισμό πάνω από 6. Στατιστικά 6-6,5 κάνει κάθε χρόνο τώρα έχει περάσει σημαντικό χρονικό διάστημα τα τελευταία χρόνια που δεν έχουμε μεγάλους σεισμούς με αυτά τα μεγέθη για αυτό λέμε ότι συσσωρεύεται ενέργεια για να κάνει, και θα κάνει δεν υπάρχει καμία αμφιβολία είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι τα μεγάλα μεγέθη θα εμφανιστούν και πάλι κάποια στιγμή στη χώρα» είπε και πρόσθεσε:

«Περιοχές με υψηλή σεισμικότητα είναι το κεντρικό Ιόνιο, το τρίγωνο Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα καθώς και ο Κορινθιακός Κόλπος και μάλιστα έχω επισημάνει ότι ο τελευταίος πολύ ισχυρός σεισμός στον Κορινθιακό κόλπο έγινε το 1995. Προ ημερών έτυχε να ολοκληρώνω κάποιους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους για να δούμε ποια είναι η προοπτική για ισχυρούς σεισμούς στον Κορινθιακό κόλπο στο μέλλον με βάση το ιστορικό, και δείχνει ότι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών είναι αμείλικτη, έρχεται κάποια στιγμή η οποία επαληθεύεται».

Οταν ρωτήθηκε για το διάστημα που θεωρεί πιθανό να συμβεί ένας μεγάλος σεισμός, είπε: «Ενός, δύο, τριών ετών είμαστε δηλαδή πολύ πιο κοντά, αυτό σημαίνει ότι το να συμβούν ισχυροί σεισμοί σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας όπως είναι ο Κορινθιακός Κόλπος είναι μια μαθηματική βεβαιότητα. Υπάρχει πολύ υψηλή πιθανότητα άρα τα μέτρα προστασίας, τα μέτρα ετοιμότητας, τα μέτρα ενημέρωσης και παρακολούθησης θα πρέπει πάντοτε να υπάρχουν».

