Συναγερμός στην ΕΛΑΣ – Εντοπίστηκε χειροβομβίδα στην Πανεπιστημιούπολη

Εντοπίστηκε χειροβομβίδα στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας διερχόμενος πολίτης εντόπισε ένα ύποπτο αντικείμενο και κάλεσε αμέσως την Αστυνομία.

Στο σημείο εντόπισαν μία χειροβομβίδα και σήμανε συναγερμός. Στο σημείο έχουν κληθεί τα ΤΕΕΜ για να ελέγξουν αν πρόκειται για λειτουργική ή όχι, χειροβομβίδα.

