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10.06.2026 07:07

Νύχτα τρόμου στην Ολυμπιάδα Κοζάνης: Προειδοποίηση στους κατοίκους για εμφάνιση αρκούδας

10.06.2026 07:07
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Photo: ARKTOUROS

Μεγαλόσωμη αρκούδα εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης (9/6) στην κοινότητα Ολυμπιάδας Κοζάνης.

Η εμφάνιση του άγριου ζώου έγινε γύρω στις 23:00, στην είσοδο του χωριού από την πλευρά της Γαλάτειας.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας, Δημήτρης Τουρούντζας, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους κατοίκους για το περιστατικό και ζητά ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε προσέγγιση του ζώου σε περίπτωση νέας εμφάνισης, ενώ συνιστάται αυξημένη επαγρύπνηση, κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Ενημέρωση σε περίπτωση νέας εμφάνισης αρκούδας -Έκκληση για ψυχραιμία

Όποιος αντιληφθεί την παρουσία της αρκούδας ή εντοπίσει σχετικά ίχνη ή πληροφορίες, καλείται να ενημερώσει άμεσα τον Πρόεδρο της Κοινότητας.

Παράλληλα, ζητείται από τους κατοίκους ψυχραιμία, συνεργασία και υπεύθυνη στάση, με στόχο τόσο την προστασία της τοπικής κοινωνίας όσο και του ίδιου του ζώου.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 08:39
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