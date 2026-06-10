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10.06.2026 06:56

Τροχαίο δυστύχημα στον Άγιο Δημήτριο: Νεκρός αναβάτης μηχανής μετά από σύγκρουση με φορτηγό

10.06.2026 06:56
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Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε νωρίτερα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου όπου ένας αναβάτης μηχανής έχασε τη ζωή του καθώς συγκρούστηκε με ένα φορτηγό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα όταν ο μοτοσικλετιστής, κινούμενος με το δίκυκλο επί της οδού Αττάλου, στρίβοντας προς τη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό το οποίο κινούταν προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς Άλιμο.

Ο μοτοσικλετιστής, ηλικίας περίπου 55 ετών, υπάλληλος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε στο οδόστρωμα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 08:36
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