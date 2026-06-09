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09.06.2026 23:05

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά σε δασική έκταση του Φιλύρου

09.06.2026 23:05
pyrosvestiki
φωτογραφία αρχείου

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης, δύο ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, ως υπαίτιοι πρόκλησης από αμέλεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση ανάμεσα στα Πεύκα και στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης

Στον έναν ημεδαπό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.093,75€.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο, 10 Ιουνίου, ενώπιον του αρμοδίου εισαγγελέα πρωτοδικών.

 Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχείρησαν στο σημείο, κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

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