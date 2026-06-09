Μοναστηράκι: Γυναίκα νεαρής ηλικίας έπεσε από τον 6ο όροφο κτιρίου – Παρελήφθη εν ζωή από το ΕΚΑΒ

Μια γυναίκα νεαρής ηλικίας έπεσε από τον 6ο όροφο κτιρίου στο Μοναστηράκι το βράδυ της Τρίτης, 9/6, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 20:00, στην οδό Αθηνάς 2.

Η γυναίκα, περίπου 20 ετών, παρελήφθη εν ζωή από το ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάστασή της.

Αν και ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της πτώσης, οι Αρχές προσανατολίζονται στο ενδεχόμενο της απόπειρας αυτοκτονίας.

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