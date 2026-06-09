Αποκαλύψεις για τις πολεοδομίες μετά την παραίτηση Θύμιου Μπακογιάννη – Εμπλοκή πρώην γγ υπουργείων, ντοκουμέντα με δοσοληψίες για ακίνητο ιδιοκτησίας του

Ξετυλίγεται το κουβάρι για τις πολεοδομίες μια μέρα μετά την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα, του ΥΠΕΝ, Ευθύμιου Μπακογιάννη, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο κουνιάδος του. Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται στη δικογραφία, με την εμπλοκή του ονόματος ενός άλλου πρώην γενικού γραμματέα υπουργείων και νυν πολιτευτή της ΝΔ.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, η δικογραφία της οποίας αριθμεί 3.500 σελίδες, αποτελεί το τρίτο κατά σειρά κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών αρχών μέσα στους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, το όνομα του Μάνου Λογοθέτη εμπλέκεται σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις:

Σε συναντήσεις της 50χρονης αρχηγού του κυκλώματος με την 59χρονη προϊσταμένη της ΥΔΟΜ Αμαρουσίου από 26 Νοεμβρίου έως και 24 Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να εκδοθεί μία παράτυπη άδεια ακινήτου του νυν πολιτευτή , έναντι άγνωστης χρηματικής αμοιβής. Η 50χρονη αρχηγός, πάντα σύμφωνα με τη δικογραφία, παρέλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό από τον 50χρονο μηχανικό μέσα σε ένα κουτί από γλυκά , το οποίο παρέδωσε με τη σειρά της, μετά από λίγα λεπτά, στην 59χρονη προϊσταμένη της ΥΔΟΜ Αμαρουσίου, η οποία είχε παραλάβει και άλλα χρήματα από τον μηχανικό, λίγες ημέρες νωρίτερα.

από 26 Νοεμβρίου έως και 24 Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να εκδοθεί μία παράτυπη , έναντι άγνωστης χρηματικής αμοιβής. Η 50χρονη αρχηγός, πάντα σύμφωνα με τη δικογραφία, , το οποίο παρέδωσε με τη σειρά της, μετά από λίγα λεπτά, Σε νέες συναντήσεις από τις 3 Απριλίου 2026 έως και τις 5 Μαΐου 2026, ανάμεσα και πάλι στην 50χρονη αρχηγό και στην 59χρονη προϊσταμένη. Οι συγκεκριμένες συναντήσεις αφορούν το ίδιο ακίνητο για αποδόμηση και αρχειοθέτηση καταγγελίας.

«Σε σχέση με την αναφορά στο πρόσωπό μου στην εν λόγω υπόθεση, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι δεν έχω οποιαδήποτε ανάμειξη, αρμοδιότητα ή επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς. Κάθε προσπάθεια σύνδεσης του ονόματός μου με αποφάσεις και ενέργειες είναι απολύτως αβάσιμη, καθώς στερείται πραγματικού ερείσματος. Εξάλλου, το ακίνητο αυτό δεν αποτελεί ιδιοκτησία μου, ενώ καμία εμπλοκή δεν έχω στην όποια αξιοποίησή του», υποστήριξε ο Μάνος Λογοθέτης μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

O ίδιος ισχυρίστηκε ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι δικό του, καθώς είναι οικογενειακό πατρικό ακίνητο της συζύγου του, το οποίο μάλιστα, έχει κατεδαφιστεί και γίνεται εκσκαφή για την ανέγερση νέου κτιρίου. Στη δικογραφία, ωστόσο, αναφέρεται ως ακίνητο ιδιοκτησίας του.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν διαπιστώθηκε επικοινωνία του ιδιοκτήτη, με τους εμπλεκόμενους. Από τις συνομιλίες των μελών του κυκλώματος, προκύπτει ότι υπήρξε προσπάθεια χρηματισμού δικαστικού λειτουργού με ενδιάμεση μία δημοσιογράφο, η οποία τη φέρνει σε επαφή με έναν εκπρόσωπο ΜΚΟ, ο οποίος φέρεται να λαμβάνει και το ποσό των 20.000 ευρώ από την 50χρονη αρχηγό του κυκλώματος.

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