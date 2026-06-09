Στο «κόκκινο» η ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης – Ήρθαν στα χέρια αντιδήμαρχος και σύμβουλοι (Videos)

Σκηνές πρωτοφανούς έντασης εκτυλίχθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, η οποία εξελίχθηκε σε πεδίο σφοδρών αντιπαραθέσεων, με τα χειρότερα να αποτρέπονται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων διεκόπη και η διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση της συνεδρίασης, με την εικόνα να «μαυρίζει» αιφνιδίως.

Όπως μεταδίδει το Hlioupolitimes.gr, η κατάσταση ξέφυγε κατά τη διάρκεια ομιλίας του δημάρχου, Στάθη Ψυρρόπουλου, όταν ο αντιδήμαρχος Γιάννης Ταβουλάρης αντέδρασε έντονα και κινήθηκε προς δημότισσα που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί λεκτική επίθεση σε βάρος του, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη αντιπαράθεση. Μέσα σε λίγα λεπτά το κλίμα φορτίστηκε επικίνδυνα και η ένταση στην αίθουσα χτύπησε «κόκκινο».

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Αντζινάς επιχείρησε να παρέμβει στο επεισόδιο που είχε δημιουργηθεί με τον αντιδήμαρχο Γιάννη Ταβουλάρη, ωστόσο δέχθηκε επίθεση από σύμβουλο του δημάρχου, γεγονός που τον έκανε να χάσει την ψυχραιμία του. Από εκείνο το σημείο και μετά η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, με παρευρισκόμενους να προσπαθούν να τον συγκρατήσουν, ενώ ο ίδιος εξέφραζε σε έντονο ύφος την οργή του, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε λεκτική επίθεση.

Η αντιπαράθεση μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της αντιπολίτευσης οδήγησε τελικά σε προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης.

Στο επίκεντρο η ανάπλαση του πάρκου «Χαλικάκι»

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν οι εξελίξεις σχετικά με την ανάπλαση του πάρκου «Χαλικάκι» στην Ηλιούπολη. Η ΕΤΑΔ εμφανίζεται διατεθειμένη να παραχωρήσει στον Δήμο Ηλιούπολης το σύνολο της έκτασης έναντι μισθώματος, προκειμένου να προχωρήσει το έργο ανάπλασης της περιοχής, συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ.

Ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης Θοδωρής Παπαδάτος, μέλος της παράταξης ΗΛΙΟΥ-Πόλις, Ανθρώπινη Πόλη, ανέφερε ότι η δημοτική διοίκηση συγκάλεσε αιφνιδιαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, καλώντας το σώμα να αποφασίσει για την «έγκρισης ή μη της πρότασης παραχώρησης ανοικτού χώρου από την ΕΤΑΔ προς τον Δήμο Ηλιούπολης για την υλοποίηση έργου βιοκλιματικής αναβάθμισης στην περιοχή Χαλικάκι».

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