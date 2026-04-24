Κρήτη: Νέα επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στη νότια Κρήτη, καθώς αργά το βράδυ της Πέμπτης (23/4) εντοπίστηκαν 56 ακόμα άτομα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι μετανάστες εντοπίστηκαν από φορτηγό πλοίο σε ακυβέρνητη λέμβο, 31 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Αφού έγινε η περισυλλογή τους, μεταφέρθηκαν αρχικά στους Καλούς Λιμένες και αμέσως μετά στο Ηράκλειο, όπου και βρίσκονται σε χώρο προσωρινής παραμονής.

Διαβάστε επίσης:

Απάτητες παραλίες: Στις 251 αυξάνεται ο αριθμός τους – Πού βρίσκονται

Διευθυντής Γεωδυναμικού για τα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη: «Υπήρχε αλέρτ για την περιοχή» – Δείτε βίντεο από τη στιγμή του σεισμού

Νέος Κόσμος: Συνελήφθη ο 51χρονος που είχε ταμπουρωθεί σπίτι του