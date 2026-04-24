Απάτητες παραλίες: Στις 251 αυξάνεται ο αριθμός τους – Πού βρίσκονται (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Σε περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των ευαίσθητων παράκτιων οικοσυστημάτων προχωρά η κυβέρνηση, με την υπογραφή νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Με την εν λόγω απόφαση τροποποιείται προηγούμενη ΚΥΑ για τις «Απάτητες Παραλίες», προκειμένου να βελτιωθεί το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας, ενσωματώνοντας νέες παραλίες στη λίστα των Απάτητων Παραλιών, ανεβάζοντας τον αριθμό τους από 238 σε 251 (συν 13 παραλίες).

Με την ανωτέρω τροποποίηση επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία παραλιών, που έχουν ιδιαίτερη αισθητική, γεωμορφολογική ή οικολογική αξία, καθώς και η διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στις συγκεκριμένες παραλίες.

Ειδικότερα, αυξάνονται οι αιγιαλοί και παραλίες εντός περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο Περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και στις οποίες απαγορεύεται πλέον η παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες.

Διευθυντής Γεωδυναμικού για τα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη: «Υπήρχε αλέρτ για την περιοχή» – Δείτε βίντεο από τη στιγμή του σεισμού

Νέος Κόσμος: Συνελήφθη ο 51χρονος που είχε ταμπουρωθεί σπίτι του

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Ήταν στιγμιαίο, ειπώθηκαν πράγματα που δεν έπρεπε» είπε στους αστυνομικούς ο δράστης