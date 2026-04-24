search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 12:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Απάτητες παραλίες: Στις 251 αυξάνεται ο αριθμός τους – Πού βρίσκονται (ΠΙΝΑΚΑΣ)

apatites_paralies_new

Σε περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των ευαίσθητων παράκτιων οικοσυστημάτων προχωρά η κυβέρνηση, με την υπογραφή νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Με την εν λόγω απόφαση τροποποιείται προηγούμενη ΚΥΑ για τις «Απάτητες Παραλίες», προκειμένου να βελτιωθεί το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας, ενσωματώνοντας νέες παραλίες στη λίστα των Απάτητων Παραλιών, ανεβάζοντας τον αριθμό τους από 238 σε 251 (συν 13 παραλίες).

Με την ανωτέρω τροποποίηση επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία παραλιών, που έχουν ιδιαίτερη αισθητική, γεωμορφολογική ή οικολογική αξία, καθώς και η διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στις συγκεκριμένες παραλίες.

Ειδικότερα, αυξάνονται οι αιγιαλοί και παραλίες εντός περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο Περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και στις οποίες απαγορεύεται πλέον η παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες.

APATITES_PARALIES_2026Λήψη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
allwyn-tarabanko
ADVERTORIAL

seismos-lasithi
ΕΛΛΑΔΑ

Nova-delfoi
ADVERTORIAL

eurovision_new
MEDIA

advertorial-new
ADVERTORIAL

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KAXLAS
ΚΑΛΧΑΣ

arnaoutoglou
LIFESTYLE

benitez pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

kovesi_sxolio_politikoi_2304_1920-1080_2_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

drakopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

allwyn-tarabanko
ADVERTORIAL

seismos-lasithi
Nova-delfoi
ADVERTORIAL

