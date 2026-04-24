ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 12:32
24.04.2026 09:47

Νέος Κόσμος: Συνελήφθη ο 51χρονος που είχε ταμπουρωθεί σπίτι του

peripoliko new

Aίσιο τέλος είχε η αστυνομική επιχείρηση που βρισκόταν σε εξέλιξη από χθες το απόγευμα στον Νέο Κόσμο, όπου 51χρονος άνδρας είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του, κρατώντας κυνηγετική καραμπίνα, μετά από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της μητέρας του, την οποία κρατούσε ως όμηρο για ώρες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι αστυνομικές αρχές επενέβησαν με εισαγγελική εντολή, προκειμένου να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να τον συλλάβουν.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 18:00, όταν η 81χρονη γυναίκα κάλεσε την Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι ο γιος της την είχε χτυπήσει και την κρατούσε παρά τη θέλησή της μέσα στο σπίτι, υπό την απειλή όπλου. Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Ελληνική Αστυνομία, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και να αποκλείουν την περιοχή.

Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις, ο 51χρονος άφησε αργά το βράδυ ελεύθερη τη μητέρα του, ωστόσο ο ίδιος παραμένει μέχρι το πρωί της Παρασκευής ταμπουρωμένος στο εσωτερικό της οικίας, αρνούμενος να παραδοθεί.

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της ομάδας ΟΠΚΕ, καθώς και ειδικός διαπραγματευτής της Αστυνομίας, οι οποίοι προσπάθησαν σε πρώτη φάση να τον πείσουν να παραδώσει το όπλο και να εξέλθει με ασφάλεια από το σπίτι.

google_news_icon

allwyn-tarabanko
ADVERTORIAL

seismos-lasithi
Nova-delfoi
ADVERTORIAL

eurovision_new
advertorial-new
ADVERTORIAL

KAXLAS
arnaoutoglou
benitez pao
kovesi_sxolio_politikoi_2304_1920-1080_2_new
drakopoulos
allwyn-tarabanko
ADVERTORIAL

seismos-lasithi
Nova-delfoi
ADVERTORIAL

