Προειδοποίηση Τσελέντη μετά τον σεισμό στην Κρήτη: «Ας αποφύγουμε για λίγο τα μπάνια – Αναμενόμενο το φαινόμενο, μη σας ανησυχεί»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Άκης Τσελέντης για τον σεισμό 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (24/4) στην περιοχή του Λασιθίου, ο οποίος με ανάρτησή του χαρακτηρίζει το φαινόμενο αναμενόμενο και τονίζει ότι η δόνηση εντάσσεται σε μια ήδη ενεργή σεισμική ακολουθία στην περιοχή.

Παράλληλα, ο σεισμολόγος δίνει σαφείς οδηγίες για τις επόμενες ώρες προς τους κατοίκους, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για το ενδεχόμενο θαλάσσιων σεισμικών κυμάτων. Σημειώνει μάλιστα ότι ακόμη και κύματα ύψους μισού μέτρου μπορεί να είναι επικίνδυνα, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά.

Για τον λόγο αυτό συνιστά την αποφυγή κολύμβησης τις επόμενες ημέρες, έως ότου υπάρξει πλήρης εικόνα της σεισμικής δραστηριότητας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του Άκη Τσελέντη:

«Ισχυρή σεισμική δόνηση ΝΑ Κρήτης 24/04/2026 06:18, M=5.5, Eπικ405 χλμ. NNA Aθήνας 25 χλμ NNΔ του Γουδουρά Λασιθίου στο θαλάσσιο χώρο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Κρήτη. Αναμενόμενο είναι μη σας ανησυχεί.

Τους τελευταίους μήνες καταγράφαμε έντονη μικροσεισμική ακολουθία στη περιοχή.

Για μερικές ημέρες ακολουθείστε τα γνωστά μέτρα και καλέστε τους μηχανικούς να ελέγξουν τα σπίτια σας αν είναι παλιά και έχουν σημάδια καταπόνησης.

Λόγω μικρού εστιακού βάθους (10χμ) θα υπάρξουν πολλοί μικρότεροι σεισμοί τα επόμενα 24ωρα.

Δεν χρειάζεται πανικός και μάλλον το φαινόμενο θα ολοκληρωθεί με μικρότερους σεισμούς Αλλά θα πρέπει για να σιγουρευτούμε να περιμένουμε να δούμε την χωροχρονική εξέλιξη του τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι από το εσωτερικό των σπιτιών μας βαριά αντικείμενα κλπ όπως και από τον πανικό. Δεν υπάσχει λόγος να χάσετε τη ψυχραιμία σας.

Από το προηγούμενο καλοκαίρι που κολύμπαγα στη περιοχή ένιωθα πολλές δονήσεις και είχα κάνει σχετική ανάρτηση με οδηγίες προφύλαξης των μικρών παιδιών από μικρά τσουνάμι.

Η περιοχή έχει δώσει και στο παρελθόν ισχυρή δόνηση. Συγκεκριμένα στις 2 Μαΐου 2020 είχε σημειωθεί λίγο νοτιότερα σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ, ο οποίος ΔΕΝ προκάλεσε σημαντικές ζημιές, ωστόσο, είχε δημιουργήσει μικρό τσουνάμι που καταγράφηκε στην Ιεράπετρα και την Κάσο.

Επειδή ξεκινά η τουριστική περίοδος μην διαδίδετε το γνωστό ΡΑΔΙΟ ΣΕΙΣΜΟΑΡΒΥΛΑ.Οι ξένοι δεν γνωρίζουν από σεισμούς οπότε ενημερώστε τους ότι στην Ελλάδα είναι συνηθισμένο φαινόμενο! Πιο πολύ κινδυνεύουν από το να τους πέσει καμία βίδα από drone του Ιράν στο κεφάλι.

Ας αποφύγουμε για λίγο τα μπάνια ακόμα και μισό μέτρο θαλάσσιο σεισμικό κύμα είναι επικίνδυνο για μικρά παιδιά.

(**) Γενικά οι σεισμοί στη Κρήτη οφείλονται στη σύγκρουση της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής «πλάκας». Καθώς κινούνται με αντίθετη φορά η μία προς την άλλην, η Αφρικανική πλάκα βυθίζεται κάτω από την Ευρασιατική, σε μια διεργασία που εξελίσσεται ακατάπαυστα επί εκατομμύρια χρόνια.

Η Κρήτη έχει την κακή τύχη να βρίσκεται ακριβώς στο σημείο σύγκρουσης των δύο κολοσσιαίων πλακών».

Ισχυρή μετασεισμική ακολουθία, με 4,2 Ρίχτερ η μεγαλύτερη

Μετά τα 5,7 Ρίχτερ συνεχίζεται η έντονη σεισμική ακολουθία στο νησί. Ηδη έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 20 δονήσεις σε διάστημα τριών ωρών, με ισχυρότερη μία των 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 08:28, σε απόσταση 408 χλμ. νότια-νοτιοανατολικά της Αθήνας. Οι περισσότεροι μετασεισμοί κυμαίνονται μεταξύ 3,2 και 3,8 Ρίχτερ.

