Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή του Λασιθίου – Έγινε αισθητός σε όλο το νησί

Μεγάλος σεισμός 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί (24/4/2026) στα ανοιχτά της Κρήτης και συγκεκριμένα νότια του Λασιθίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού στην Κρήτη ήταν στα 9,7 χλμ. και το επίκεντρο εντοπίζεται 25 χλμ. νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου.

«Είναι πολύ πιθανό να έγινε αισθητός σε Κάσο και Κάρπαθο και περιμένουμε το ακριβές μέγεθος του αφού είναι αρκετά επιφανειακός», αναφέρει ο Ευθύμης Λέκκας. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφεριάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, ο σεισμός φαίνεται να είχε διάρκεια και έγινε αισθητός από Σητεία μέχρι Ηράκλειο.

«Περιμένουμε ουσιαστικά τις καταγραφές για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την όλη κατάσταση. Είναι κοντά στη Χέρσο, πρέπει να έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το Λασίθι και στην υπόλοιπη Κρήτη. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται το ακριβές μέγεθος και η ακριβής θέση, στα 5 χιλιόμετρα είναι επιφανειακός ο σεισμός, αλλά τα επιμέρους στοιχεία και τα ακριβή στοιχεία θα τα ξέρουμε σε λίγη ώρα», είπε ο Γ. Ανδρουλάκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, ενώ καταγράφεται μεγάλη ακολουθία μετασεισμών, τα μεγέθη των οποίων είναι 3,8, 3,5, 3,2 και 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Επειδή, δε, ο σεισμός ήταν επιφανειακός, υπήρχαν αναφορές πως η δόνηση έγινε αισθητή από Τουρκία μέχρι Αίγυπτο.

