Καιρός: Η άνοιξη βρίσκει ξανά το σήμα της!

Μετά τις «παρεμβολές» της ψύχρας και των βροχών, ο καιρός αποφάσισε να επιστρέψει στους ανοιξιάτικους ρυθμούς του.

Ο ήλιος κερδίζει σταδιακά έδαφος και το σήμα της καλοκαιρίας αποκαθίσταται, αφήνοντας πίσω τις καθολικές νεφώσεις των τελευταίων ημερών. Παρόλο που οι πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Παρασκευή μας θύμισαν χειμώνα, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 0°C σε ορεινές περιοχές, η συνέχεια της ημέρας φέρνει αισθητή άνοδο και θερμοκρασίες που θα μας επιτρέψουν να χαρούμε τη βόλτα μας.

Για σήμερα, ο καιρός βελτιώνεται αισθητά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγα μόνο σύννεφα να εμφανίζονται τις θερμές ώρες της ημέρας. Πιο πυκνές νεφώσεις με λίγες βροχές θα σημειωθούν στην Αχαΐα, την Ηλεία, τη Μεσσηνία, τις νότιες Κυκλάδες, το νότιο Ιόνιο και τα ορεινά, ενώ στην Κρήτη τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα με βροχές και μπόρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα, φτάνοντας το μεσημέρι τους 17-19 βαθμούς στο βόρειο Αιγαίο, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το Ιόνιο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα αγγίξει τους 20 με 21 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι καλός και αίθριος με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, βοριάδες 3-4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, με το θερμόμετρο να δείχνει τους 20 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους και μέγιστη θερμοκρασία τους 19 βαθμούς.

Το Σάββατο, η άνοιξη θα κυριαρχήσει σχεδόν παντού. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, ενώ αυξημένες νεφώσεις θα έχουμε στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στη νότια και ανατολική Πελοπόννησο. Η ομπρέλα θα είναι απαραίτητη στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, καθώς και στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα για κάποιες ασθενείς βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει περαιτέρω, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 21-23 βαθμούς, αν και στην Κρήτη λόγω των φαινομένων θα παραμείνει χαμηλότερα, στους 16-18 βαθμούς.

Την Κυριακή, ο ήλιος θα λάμψει σε όλη τη χώρα και η μέρα σίγουρα είναι ιδανική για βόλτα στην παραλία και στην φύση! Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, οι πρωινές νεφώσεις και οι τοπικές βροχές θα υποχωρήσουν γρήγορα και από το μεσημέρι ο καιρός θα γίνει σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη θα φτάσουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη την επικράτεια, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για εξορμήσεις με τον υδράργυρο να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 25 βαθμών Κελσίου.

Φαίνεται πως και η ερχόμενη εβδομάδα θα μας επιτρέψει να απολαύσουμε την άνοιξη σε όλο της το μεγαλείο. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές «ασταθειούλες» που βάζουν την υπογραφή της εποχής, αλλά η γενική εικόνα είναι άκρως ενθαρρυντική. Απολαύστε το άκρως ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο που έρχεται, ό,τι κι αν κάνετε!

Με χρέωση ακόμα και η χρήση της τουαλέτας στην Ακρόπολη – Αντιδράσεις για τον διαγωνισμό του ΥΠΠΟ

ΒΟΑΚ: ΙΧ συγκρούστηκε με τράκτορα – Απεγκλωβίστηκε βαριά τραυματισμένος ο οδηγός του αυτοκινήτου (Photos/Video)

«Μου έλεγε ότι θέλει να πάει στο μοναστήρι του Αγίου Παΐσιου» – Οι κινήσεις του 40χρονου μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας