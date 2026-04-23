search
ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 21:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.04.2026 19:33

ΒΟΑΚ: ΙΧ συγκρούστηκε με τράκτορα – Απεγκλωβίστηκε βαριά τραυματισμένος ο οδηγός του αυτοκινήτου (Photos/Video)

troxaio-voak

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά 6 το απόγευμα της Πέμπτης, 23/4, στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, στο ύψος της Γεωργιούπολης.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, ένα ΙΧ συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με έναν τράκτορα, με αποτέλεσμα και οι δύο οδηγοί να χάσουν τον έλεγχο των οχημάτων τους και να καταλήξουν στην προστατευτική μπάρα, στην άκρη του δρόμου.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο οδηγός του ΙΧ εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα, με αποτέλεσμα να κληθεί στο σημείο η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα που απεγκλώβισαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, βαριά τραυματισμένο, και τον οδήγησε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Λόγω του ατυχήματος, το σημείο έχει κλείσει από την Τροχαία.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
tehran israel
dark-web
Edi-Rama
moro_1012_1920-1080_new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
benitez pao
kovesi_sxolio_politikoi_2304_1920-1080_2_new
venizelos – delfoi 77- new
kovesi_delfi_new_3
kalxthu
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ektakto
tehran israel
dark-web
1 / 3