ΒΟΑΚ: ΙΧ συγκρούστηκε με τράκτορα – Απεγκλωβίστηκε βαριά τραυματισμένος ο οδηγός του αυτοκινήτου (Photos/Video)

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά 6 το απόγευμα της Πέμπτης, 23/4, στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, στο ύψος της Γεωργιούπολης.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, ένα ΙΧ συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με έναν τράκτορα, με αποτέλεσμα και οι δύο οδηγοί να χάσουν τον έλεγχο των οχημάτων τους και να καταλήξουν στην προστατευτική μπάρα, στην άκρη του δρόμου.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο οδηγός του ΙΧ εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα, με αποτέλεσμα να κληθεί στο σημείο η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα που απεγκλώβισαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, βαριά τραυματισμένο, και τον οδήγησε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Λόγω του ατυχήματος, το σημείο έχει κλείσει από την Τροχαία.

