Με ψήφισμα ο ΔΟΑΕ απαιτεί από το Ιράν να γνωστοποιήσει τα αποθέματα ουρανίου – Η Τεχεράνη υπόσχεται να «προστατεύσει τα αναφαίρετα δικαιώματα» της

Το 35μελές Συμβούλιο των κυβερνητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) ενέκρινε σήμερα ψήφισμα, που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ, απαιτώντας από το Ιράν να παράσχει “πληροφορίες”, να γνωστοποιήσει τα εναπομείναντα αποθέματά του εμπλουτισμένου ουρανίου και να επιτρέψει σε επιθεωρητές να επαληθεύσουν τα στοιχεία.

Η εξέλιξη ενδέχεται να περιπλέξει τις συνομιλίες της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το ψήφισμα που υπέβαλαν οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία εγκρίθηκε με 21 ψήφους υπέρ, τρεις κατά και 10 αποχές, δήλωσαν διπλωμάτες στη συνεδρίαση του Συμβουλίου των κυβερνητών, που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Οι χώρες που καταψήφισαν το ψήφισμα ήταν η Ρωσία, η Κίνα και ο Νίγηρας, τόνισαν οι διπλωμάτες, προσθέτοντας ότι δεν επιτράπηκε στη Βενεζουέλα να συμμετάσχει.

Το Ιράν καταδικάζει το ψήφισμα του ΔΟΑΕ, υπόσχεται να «προστατεύσει τα αναφαίρετα δικαιώματα» του

Η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ στη Βιέννη χαρακτήρισε το ψήφισμα που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ και εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΟΑΕ, το οποίο προτρέπει την Τεχεράνη να ενημερώσει για τα εναπομείναντα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της, «πολιτικό» και «δίχως επαγγελματισμό».

«Πώς μπορεί να εμπιστευτεί κανείς τον ΔΟΑΕ όταν εργαλειοποιείται από πολεμοκάπηλους και αποδυναμώνεται με τρόπο που δεν είναι καν σε θέση να εκφράσει μια απλή ανησυχία για τις πιο εκτεταμένες παράνομες ένοπλες επιθέσεις – άνευ προηγουμένου στην ιστορία της – σε ειρηνικές, προστατευόμενες πυρηνικές εγκαταστάσεις ενός κράτους μέλους;» ανέφερε.

«Το Ιράν θα προστατεύσει τα αναφαίρετα δικαιώματά του, συμπεριλαμβανομένης της απάντησης σε αυτό το ελαττωματικό ψήφισμα».

Today, Board of Governor adopted with a shaky vote, another political resolution on Iran’s peaceful nuclear activities; devoid of professionalism expected from a technical body.



How can #IAEA be trusted when instrumentalized by warmongers, and decapacitated in a way that is not… pic.twitter.com/iLvLpiK5y3 June 10, 2026

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