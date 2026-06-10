Δολοφονία 11χρονης στη Γαλλία: Ο πατέρας του βασικού υπόπτου είχε κατηγορηθεί για βιασμό από εγγονή του το 2013 – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις

Νέες πληροφορίες που προκαλούν αίσθηση βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση της δολοφονίας της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία. Γαλλικά Μέσα αναφέρουν ότι ο πατέρας του Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για την υπόθεση, είχε βρεθεί αντιμέτωπος με καταγγελία για βιασμό από εγγονή του το 2013.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται στο πλαίσιο της χαρτογράφησης του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος του κατηγορούμενου, με τις γαλλικές Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα προς κάθε κατεύθυνση, αναζητώντας δεδομένα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην κατανόηση του προφίλ του. Η νέα αποκάλυψη έρχεται να προστεθεί σε μια υπόθεση που ήδη έχει συγκλονίσει τη γαλλική κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το BFMTV, επικαλούμενο δικαστική πηγή και επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες του RTL, ο πατέρας του Ζερόμ Μπαρελά είχε καταγγελθεί το 2013 για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο άτομο. Η διαδικασία κατέληξε σε απαλλακτικό βούλευμα και η υπόθεση αρχειοθετήθηκε. Η καταγγελία προερχόταν από μία εγγονή του, η οποία δεν είναι παιδί του Ζερόμ Μπαρελά.

Η γυναίκα, σήμερα 26 ετών, είχε αναφέρει στις Αρχές σειρά περιστατικών που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, συνέβησαν όταν ήταν από 10 έως 13 ετών, στο σπίτι του παππού της, κατά το διάστημα 2010-2013. Παρά την εξέτασή του από τις δικαστικές Αρχές, δεν ασκήθηκε ποτέ ποινική δίωξη σε βάρος του.

Έπειτα από οκτώ χρόνια δικαστικής διερεύνησης, στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 εκδόθηκε απαλλακτικό βούλευμα από τον ανακριτή που χειριζόταν την υπόθεση.

Υπό κράτηση και ο αδελφός του Μπαρελά για βιασμό ανηλίκου

Παράλληλα, υπό αστυνομική κράτηση τέθηκε τη Δευτέρα, 8/6, και ο αδελφός του Ζερόμ Μπαρελά, στο πλαίσιο διαφορετικής έρευνας που αφορά σειρά σοβαρών αδικημάτων.

Η εισαγγελέας της Ος, Κλεμάνς Μάγιερ, γνωστοποίησε ότι διερευνάται για «βιασμό ανηλίκου άνω των 15 ετών», «βιασμό συζύγου ή συντρόφου», «παράνομη κράτηση» και «επανειλημμένες απειλές θανάτου κατά συντρόφου». Οι καταγγελλόμενες πράξεις τοποθετούνται χρονικά μεταξύ 2007 και 2017.

Όπως αναφέρουν γαλλικά Μέσα Ενημέρωσης, η μήνυση κατατέθηκε το 2024 από πρώην σύντροφό του. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι τα δύο αδέλφια είχαν διακόψει εδώ και καιρό κάθε οικογενειακή επαφή.

Το χρονικό της τραγωδίας με την 11χρονη

Υπενθυμίζεται ότι τα ίχνη της 11χρονης Λιάνα χάθηκαν στις 29 Μαΐου στη Φλεράνς του διαμερίσματος Ζερς, στη νοτιοδυτική Γαλλία. Βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας την κατέγραψε να επιβιβάζεται στο όχημα του Ζερόμ Μπαρελά λίγο μετά την έξοδό της από το σχολείο.

Ο ύποπτος συνελήφθη το επόμενο πρωί και στη συνέχεια προφυλακίστηκε αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απαγωγή και παράνομη κράτηση. Κατά την εμφάνισή του ενώπιον της ανακρίτριας επέλεξε να μη δώσει καμία απάντηση, ούτε να τοποθετηθεί επί των ερωτημάτων που του τέθηκαν.

Έξι ημέρες αργότερα, η σορός της ανήλικης εντοπίστηκε μέσα σε εγκαταλελειμμένο σιλό σιτηρών στην περιοχή Πουϊκασκιέ, περίπου 15 χιλιόμετρα από τη Φλεράνς.

Η υπόθεση προκάλεσε σοκ στη Γαλλία και επανέφερε στο προσκήνιο το παρελθόν του Ζερόμ Μπαρελά. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, σε βάρος του είχαν υποβληθεί έξι καταγγελίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις κατά ανηλίκων, χωρίς όμως να οδηγηθούν σε ανάκριση ή καταδίκη, καθώς είτε αρχειοθετήθηκαν, είτε δεν προχώρησαν περαιτέρω. Παράλληλα, υπήρξαν δύο επίσημες αναφορές και μία πειθαρχική κύρωση.

Οι πληροφορίες αυτές έχουν πυροδοτήσει ευρεία δημόσια συζήτηση γύρω από τη λειτουργία των γαλλικών δικαστικών μηχανισμών και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται σοβαρές καταγγελίες.

Από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του, ο Μπαρελά απορρίπτει κάθε κατηγορία που τον συνδέει με τη δολοφονία της 11χρονης, επιμένοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

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