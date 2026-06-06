Δολοφονία 11χρονης στη Γαλλία: Ο 41χρονος ύποπτος αρνείται τις κατηγορίες – Σειρά καταγγελιών σε βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Σοκ και οργή έχει προκαλέσει στη Γαλλία η υπόθεση της εξαφάνισης και δολοφονίας ενός 11χρονου κοριτσιού, της Λιανάς, με τις αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει στην επίσημη ταυτοποίηση της σορού της, η οποία εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σιλό σε αγροτική περιοχή.

Ο 41χρονος άνδρας που έχει συλληφθεί αρνείται τις κατηγορίες για απαγωγή και δολοφονία, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η υπόθεση έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, καθώς αποκαλύπτεται πως ο ύποπτος φέρεται να είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, με αναφορές για σειρά καταγγελιών σε βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση ανηλίκων, οι οποίες – σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές – δεν είχαν οδηγήσει σε ουσιαστική διερεύνηση ή δίωξη.

Οι έξι καταγγελίες

Από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε το όνομά του και η φωτογραφία του, εμφανίστηκαν άλλες έξι υποθέσεις. Η πιο σοκαριστική είναι ότι πριν από λιγότερο από εννέα μήνες υπήρξε μήνυση για βιασμό ενός άλλου 10χρονου κοριτσιού και δεν είχε γίνει τίποτα. Μάλιστα, φέρεται να απείλησε την οικογένεια της 10χρονης ότι θα αυτοκτονήσει ώστε να μην καταθέσουν μήνυση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα, ο 41χρονος φέρεται να προσέγγιζε ανήλικα κορίτσια κυρίως μέσω της κοινωνικής επαφής που είχε με την κόρη του, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες ότι τα καλούσε στο σπίτι του και κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους. Η μικρή Λιανά φέρεται να είχε προηγουμένως εκφράσει ανησυχία στους γονείς της για τη συμπεριφορά του, με αποτέλεσμα να του απαγορευτεί η επαφή μαζί της.

Περίμενε την 11χρονη έξω από το σχολείο

Ωστόσο, παρά την απαγόρευση, ο άνδρας φέρεται να συνέχισε να την προσεγγίζει συστηματικά, περιμένοντάς την έξω από το σχολείο κάθε μέρα και επιχειρώντας να την απομονώσει με διάφορα προσχήματα. Η τελευταία φορά που εθεάθη το παιδί, ήταν όταν επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του με την πρόφαση μεταφοράς σε πισίνα, η οποία όμως δεν λειτουργούσε εκείνη την ημέρα.

Καθοριστικό στοιχείο της έρευνας αποτελούν βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων που φέρονται να επιβεβαιώνουν την επιβίβαση της ανήλικης στο όχημα του 41χρονου. Η σορός εντοπίστηκε αργότερα σε απομονωμένο σημείο αγροτικής εγκατάστασης, την οποία ο κατηγορούμενος γνώριζε, καθώς είχε εργαστεί εκεί στο παρελθόν.

Πολιτική αντιπαράθεση στη Γαλλία

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει έντονη πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση στη Γαλλία, με αναφορές σε σοβαρές αστοχίες της αστυνομίας και της δικαιοσύνης, καθώς είχαν προηγηθεί καταγγελίες που δεν αντιμετωπίστηκαν με την απαιτούμενη βαρύτητα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρξαν και περιστατικά όπου συγγενείς θυμάτων προσπάθησαν επανειλημμένα να κινητοποιήσουν τις αρχές χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο υπουργός Δικαιοσύνης φέρεται να παραδέχθηκε δημόσια «σοβαρή αποτυχία του συστήματος», ανακοινώνοντας συνάντηση με εισαγγελικές αρχές για την αναθεώρηση της διαδικασίας χειρισμού υποθέσεων παιδικής κακοποίησης. Παράλληλα, η υπόθεση έχει ανοίξει συζήτηση για πιθανές συστημικές αδυναμίες και κοινωνικές προκαταλήψεις που ενδέχεται να επηρέασαν τον τρόπο διαχείρισης προηγούμενων καταγγελιών.

Η κοινή γνώμη στη Γαλλία παραμένει συγκλονισμένη, καθώς η υπόθεση αναδεικνύει ερωτήματα για το πώς ένας άνθρωπος που φέρεται να είχε ήδη καταγγελθεί για σοβαρά αδικήματα κατά ανηλίκων παρέμεινε ελεύθερος, ενώ πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων θυμάτων.

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