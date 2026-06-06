Τα «καρφιά» του Πάπα για τον Τραμπ: Το μήνυμά μου για ειρήνη είναι ευπρόσδεκτο από ανθρώπους που «δεν έχουν απομονωθεί» από την ιδεολογία τους

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ είπε σήμερα ότι ο κόσμος κλαίει «από τα βάθη της ψυχής του» σε μία επιβλητική ομιλία του με την οποία άρχισε την εβδομαδιαία επίσκεψή του στην Ισπανία και τα Κανάρια Νησιά.

Ο πάπας Λέων που έχει προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά την άσκηση κριτικής για τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε ότι το μήνυμά του για την ειρήνη είναι ευπρόσδεκτο από ανθρώπους που «δεν έχουν απομονωθεί» από την ιδεολογία τους.

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