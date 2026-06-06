Τουρκία: Άνδρας κρέμασε από το παράθυρο την 3χρονη κόρη του κρατώντας μαχαίρι μετά από καβγά με τη σύζυγό του

Αστυνομική επιχείρηση ειδικών δυνάμεων στην περιοχή Ετιμέσγκουτ της Άγκυρας οδήγησε στην ασφαλή διάσωση ενός 3χρονου κοριτσιού, το οποίο είχε κρατηθεί όμηρος από τον ίδιο του τον πατέρα με την απειλή μαχαιριού, έπειτα από έντονο καβγά με τη σύζυγό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα στη συνοικία Πιγιάδε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ξέσπασε σε έντονο καβγά με τη σύζυγό του για άγνωστη αιτία, ο οποίος κλιμακώθηκε ραγδαία.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο άνδρας άρπαξε την 3χρονη κόρη του και την κράτησε όμηρο με μαχαίρι, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, την έβγαλε στο παράθυρο, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους της περιοχής που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες της σκηνής. Οι γείτονες ειδοποίησαν άμεσα την Άμεση Δράση.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστική και διασώστες, ενώ ειδικοί διαπραγματευτές προσπάθησαν επί μακρόν να τον μεταπείσουν χωρίς αποτέλεσμα. Ο άνδρας φέρεται να αρνούνταν να παραδοθεί.

Τελικά, αφού οι προσπάθειες διαπραγμάτευσης απέτυχαν, ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επιχείρηση, εισβάλλοντας στο διαμέρισμα και ακινητοποιώντας τον δράστη.

Η 3χρονη απελευθερώθηκε χωρίς να έχει τραυματιστεί και μεταφέρθηκε προληπτικά υπό ιατρική παρακολούθηση. Ο πατέρας διακομίστηκε επίσης σε νοσοκομείο και έχει ξεκινήσει εις βάθος έρευνα για το περιστατικό από τις αρμόδιες αρχές.

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