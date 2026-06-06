Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Έχασε 2 παιδιά επειδή την χτύπαγε στην κοιλία όταν ήταν έγκυος», λέει η θεία της 39χρονης (Video)

Νέα στοιχεία και πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη μεταξύ τους σχέση που είχε το ζευγάρι στην Καλαμάτα.

Ο 41χρονος και καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνος κατακρεούργησε την 39χρονη με 45 μαχαιριές την ώρα που τα παιδιά τους κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο.

Ο 41χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιων του εισαγγελέα, επιμένοντας προκλητικά στον ισχυρισμό ότι η 39χρονη σύζυγός του ήταν εκείνη που του επιτέθηκε πρώτη.

Στο μεταξύ, η θεία του 39χρονου θύματος το πρωί του Σαββάτου ξέσπασε μιλώντας στο Mega, αποκαλύπτοντας ότι ο 41χρονος δεν δίσταζε να την κακοποιεί ακόμα και όταν ήταν έγκυος.

«Όταν ήταν έγκυος την χτύπαγε στην κοιλία και έχανε τα παιδιά»

«Ξέρω ότι τη ζήλευε πολύ αυτός. Μου το ‘χε πει κι η μαμά της που κουβεντιάζαμε καμιά φορά, μου το ‘χε πει και η αδερφή της. Εν τω μεταξύ βγαίνει ο πατέρας του, και λέει τις βλακείες του. Μέχρι το νοίκι του πληρώνανε, και πήγαινε η συννυφάδα μου το φαΐ στην κατσαρόλα να φάει αυτός, και το παιδί της το χτύπαγε. Το καθίκι. Και μετά βγαίνει ο ίδιος ο πατέρας, «δε το ‘ξερα’ λέει, ‘δε το ΄ξερα’» Τι δεν ήξερες ρε ηλίθιε; Δεν τα ΄βλεπες τόσα χρόνια που χτύπαγε το παιδί;», ανέφερε αρχικά η θεία της 39χρονης.

Στη συνέχεια η θεία της Βασιλικής προσπάθησε να εξηγήσει γιατί δεν ζήτησε βοήθεια ή έστω κάποια στήριξη για όλα όσα βίωνε. «Είχαμε χαθεί. Όταν έφυγε από το σπίτι, όταν πέθαναν γονείς της και έφυγε από το σπίτι και η Βασιλική, χαθήκαμε μετά. Δεν έβγαινε και το κοριτσάκι καθόλου έξω για να μπορέσω να το συναντήσω κάπου. Δεν σήκωνε το τηλέφωνο. Την είχε αποκόψει από όλους. Γιατί αν ερχότανε σε μένα και τα έλεγε, εγώ θα την βοηθούσα. Ντρεπότανε να έρθει να μου πει και επειδή τον ήξερε ότι αγριεύω με το παραμικρό, δεν έλεγε τίποτα», σημείωσε και συνέχισε: «Την είχε δει η μάνα της χτυπημένη. Τη χτύπαγε στην κοιλιά, κι η Βασιλική έχει χάσει δυο παιδιά. την χτύπαγε στην κοιλιά και έχανε τα παιδιά. Έγκυος που ήτανε σε αγόρια, τη χτύπαγε κι έχασε τα παιδιά. Είχε μείνει έγκυος πάλι δυο φορές, και τα ‘χε χάσει. Και μου το ‘λεγε η μάνα της, έλεγα “πώς πάει η Βασούλα;”, “το ‘χασε” μου λέει “το παιδί”. Και το άλλο, δύο».

Η θεία της Βασιλικής αναφέρθηκε και στην οικογένεια του δράστη: «Τι να πει τώρα; Ότι ο γιος του τη σκότωσε; Τι να πούνε γι’ αυτό; Εδώ αυτοί δεν πήγανε ούτε στην κηδεία. Έψαχνα… ανάμεσα στον κόσμο. Έτσι και τους έβρισκα μέσα στον κόσμο, θα μας είχανε γράψει οι εφημερίδες. Θα τους πέταγα με κλωτσιές έξω. Και άκουσα… που λέγε, ‘θα πληρώσουμε εμείς την κηδεία’. Τι να πληρώσεις ρε ηλίθιε την κηδεία; Να πληρώσεις! Τη σκότωσε το παιδί σου. Κοίτα να βοηθήσεις τα εγγόνια σου τώρα που θα πάνε σε ιδρύματα».

Η θεία της 39χρονης αναφέρθηκε και στα παιδιά της οικογένειας, αποκαλύπτοντας πως η κακοποίηση που δεχόταν η 39χρονη ήταν κοινό μυστικό. «Το κοριτσάκι το μεγάλο έλεγε στο σχολείο στα παιδιά ότι “δεν μπορώ να ακούω τις φωνές τους, ότι ο μπαμπάς μου βαράει τη μαμά μου”. Τα έλεγε το παιδί, μου το ‘πανε μανάδες, που πηγαίναν τα παιδιά στο σχολείο μαζί. Έλεγε να τα πάρει η Ν. Τώρα δεν ξέρω αν θα της τα δώσουνε. Εκείνη τα λατρεύει. Τα έχει βαφτίσει και τα δύο. Τα αγαπάει, θα προσπαθήσει να τα πάρει», σημείωσε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το αν τα παιδιά γνωρίζουν ότι η μητέρα τους δολοφονήθηκε είπε: «Έμαθα ότι το παιδί το μεγάλο το ‘πε, ότι η μαμά πέθανε. Δεν ξέρει όμως πώς πέθανε. Έμαθε το παιδί ότι η μαμά του πέθανε, αλλά δεν τους έχουνε πει με ποιον τρόπο πέθανε».

Η θεία του θύματος στη συνέχεια αναφέρθηκε στο μοιραίο βράδυ και τα παιδιά που βρέθηκαν να κοιμούνται στο διπλανό δωμάτιο που σημειώθηκε το έγκλημα από τους αστυνομικούς:

«Εγώ λέω ότι τα καταλάβανε γιατί τα παιδιά ήτανε μέσα. Αφού φωνάζανε, ακούγανε δίπλα φωνές. Μία κυρία στην κηδεία έλεγε “άκουγα τις φωνές, άκουγα το ξύλο, τη βοήθεια”. Και της είπα: “Και δεν παίρνεις εσύ ένα τηλέφωνο την αστυνομία;”. και μου απάντησε “Α για να μπλέξουμε;” “Να μπλέξεις” της λέω. Άφησες δυο παιδιά ορφανά. Εάν η Βασιλική ερχόταν σε μένα, εγώ θα τη βοήθαγα. Και δουλειά θα της έβρισκα και τα παιδιά θα βοήθαγα να πηγαίνουν σχολείο, κι όλα. Δεν ήρθε να με ζητήσει. Γι’ αυτό κλαίω. Γιατί μπορούσα να τη βοηθήσω».

Τέλος, η θεία της 39χρονης σχολίασε και την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που αναμένεται να ζητήσει ο καθ΄ομολογίαν δράστης: «Να τον βγάλουν ψυχοπαθή για να γλιτώσει; Ας πάει, αν νομίζει ο δικηγόρος ότι πρέπει να το κάνει αυτό».

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