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06.06.2026 12:35

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Απολογείται ο 41χρονος – Αποδοκιμάστηκε κατά την είσοδο του στα δικαστήρια

06.06.2026 12:35
ginaikoktonia-kalamata

Ενώπιον της Ανακρίτριας Καλαμάτας απολογείται από το πρωί ο 41χρονος που δολοφόνησε με 45 μαχαιριές την 39χρονη συζύγό του, Βασιλικής, ενώ οι δύο κόρες τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο.

Ο γυναικοκτόνος πέρασε, λίγο μετά τις 10:30 το πρωί του Σαββάτου, την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία και αυτή την ώρα δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα της ανακριτικής διαδικασίας για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, Ανακρίτρια και Εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την προφυλάκισή του ή μη.

Τι θα υποστηρίξει ο συζυγοκτόνος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος αναμένεται να υποστηρίξει ότι βρισκόταν σε κατάσταση βρασμού ψυχικής ορμής, ισχυριζόμενος παράλληλα ότι προηγήθηκε καβγάς και ότι η σύζυγός του του επιτέθηκε πρώτη.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί καλούνται να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί από τις αρχές και περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες, συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι πρόκειται για προμελετημένη πράξη. Υπενθυμίζεται πως στην κατοχή του συζυγοκτόνου βρέθηκε σκληρός δίσκος με ηχητικές καταγραφές της συζύγου του διάρκειας άνω της μίας ώρας, γεγονός που, κατά τις αρχές, σκιαγραφεί ένα προφίλ εμμονικής και ελεγκτικής συμπεριφοράς.

Ο 41χρονος δολοφόνησε την 39χρονη Βασιλική με 45 μαχαιριές, ενώ εκείνη βρισκόταν στο πάτωμα. Η σορός της έφερε μεταξύ άλλων μία μαχαιριά στην πλάτηδύο στον θώρακα και μία στο λαιμό

«Καμιά άλλη δολοφονημένη»

Την ίδια ώρα, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας έχουν συγκεντρωθεί γυναίκες και πολίτες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για ακόμη μία γυναικοκτονία, ζητώντας ουσιαστικότερη προστασία των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Το κλίμα στην πόλη παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς μόλις χθες το βράδυ χιλιάδες Καλαματιανοί κάθε ηλικίας συμμετείχαν σε μια μαζική πορεία στο κέντρο της πόλης. Με κεντρικό σύνθημα «Καμιά άλλη δολοφονημένη», οι διαδηλωτές έστειλαν ηχηρό μήνυμα κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών, ζητώντας να μην υπάρξει άλλο θύμα.

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