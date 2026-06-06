Νέο εργατικό ατύχημα στο Ναυπηγείο Περάματος: Τραυματίστηκε 23χρονος ναυτικός

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Λίγες μέρες μετά τις καταγγελίες για απουσία αναγκαίων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στο Πέραμα που ακολούθησαν τον τραυματισμό 61χρονου εργαζομένου ιδιωτικού συνεργείου, σημειώθηκε νέο εργατικό ατύχημα.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 23χρονος διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές
Ειδικότερα, τραυματίστηκε στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος ένας 23χρονος αλλοδαπός ναυτικός, μέλος πληρώματος επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου με κυπριακή σημαία.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός ναυτικός τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν στη ζώνη ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.
Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
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