Δύο δικογραφίες για τον ξυλοδαρμό στην Καλλιθέα: Το προφίλ και το περίεργο σύνθημα στη μπλούζα του οδοντιάτρου

Διερευνώνται τα κίνητρα του 55χρονου οδοντιάτρου που ξυλοκόπησε με ρόπαλο δύο νεαρούς Αιγύπτιους στην Καλλιθέα.

Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο 55χρονος οδοντίατρος να κρατά στην άσφαλτο τον ένα νεαρό και στο άλλο χέρι το ρόπαλο. Ο κόσμος σαστισμένος παρατηρεί όσα συμβαίνουν. Ο δεύτερος νεαρός πλησιάζει και ο οδοντίατρος του ρίχνει σφαλιάρα.

Πήγε στη στάση του λεωφορείου και άρχισε να τους χτυπάει

Η σύζυγος του οδοντιάτρου υποστηρίζει ότι ο γείτονας την ενημέρωσε πως είδε δύο νεαρούς να κάνουν ύποπτες κινήσεις γύρω από το σπίτι τους και εκείνη κάλεσε τον σύζυγο της. Όταν ο ο οδοντίατρος έφτασε στο διαμέρισμα, οι Αιγύπτιοι είχαν ήδη φύγει. Αντί να ειδοποιήσει την αστυνομία, κατευθύνθηκε με ένα ρόπαλο στη στάση λεωφορείου και άρχισε να τους χτυπάει με μανία. Ενδεικτικό του μένους του είναι ότι ρόπαλο από το αίμα των Αιγύπτιων έγινε κόκκινο. Ευτυχώς, περαστικός παρενέβη και κατάφερε να αφοπλίσει.

«Ήταν πάρα πολλή ώρα και φωτογράφιζαν. Και δίπλα ο γείτονας που ήρθε, κατέθεσε, που έχει την οικοδομή κολλητά σε μας. Ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας, γύρω-γύρω. Τον πήρα, (τον σύζυγο) του λέω ‘δεν μ’ αρέσει, είναι… έτσι’.Δηλαδή, πήρα πρώτα αυτόν, γιατί δεν πρόλαβα να πάρω, ήθελα την αστυνομία να πάρω, αλλά αυτοί με το που με είδανε και είπα θα… Εξαφανίστηκαν. Αλλά λένε ότι θέλουν, δήθεν, το μαγαζί από κάτω. Ο γείτονας λέει άλλα του είπανε.Σε μας ισχυρίστηκαν ότι δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Αυτοί μιλούν άπταιστα ελληνικά και οι δύο. Μπήκαν στην αυλή. Στον χώρο μου και φωτογράφιζαν το σπίτι ακριβώς», είπε η σύζυγος του οδοντιάτρου στο MEGA.

Μέχρι στιγμής η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει ότι εντοπίστηκαν φωτογραφίες στα κινητά των δύο νεαρών.

Δύο δικογραφίες

Σε βάρος του 55χρονος οδοντιάτρου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ σε βάρος των νεαρών για απόπειρα κλοπής και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Το προφίλ του οδοντιάτρου

Ο οδοντίατρος είναι ομογενής από το Καζακστάν. Είναι πατέρας παιδιών και διατηρεί οδοντιατρικό γραφείο στην Καλλιθέα.

Είναι εξοικειωμένος με τις πολεμικές τέχνες και γνωστός γιατρός της περιοχής, ενώ έχει εξειδίκευση για τραυματισμούς στη στοματική κοιλότητα και τη γνάθο των αθλητών, ενώ αναλαμβάνει το φτιάξιμο ειδικών προστατευτικών στόματος που φοράνε στους αγώνες και τις προπονήσεις τους.

Υπήρξε μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αθήνα το 2004, ενώ είναι και Ομοσπονδιακός οδοντίατρος των Εθνικών Ομάδων Καράτε, Πυγμαχίας, Kick Boxing και ΜΜΑ, από το 1998.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η μπλούζα του έγραφε «Μολών λαβέ» που έχει συνδεθεί με την ακροδεξιά.

Διαβάστε επίσης

Δίκη για τον θάνατο του Βασίλη Μάγγου: «Η βία ήταν υπέρτατη, μου θύμισε την περίπτωση του Ζακ», κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας

Τρίκαλα: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 86χρονο που σκότωσε τον αδελφό του – Πότε απολογείται

Αγία Παρασκευή: Σε δομή φιλοξενίας τα παιδιά του Πολωνού καθηγητή και της 43χρονης, 11 μήνες μετά τη δολοφονία που άλλαξε τη ζωή τους