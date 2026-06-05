Τρίκαλα: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 86χρονο που σκότωσε τον αδελφό του – Πότε απολογείται

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε στον 86χρονο στα Τρίκαλα, που κατηγορείται για τη δολοφονία του αδερφού του το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ο ηλικιωμένος άνδρας, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα 08.06.2026, ενώ περιέγραψε στην εισαγγελέα εν συντομία το πώς συνέβη το περιστατικό.

Ο Κωνσταντίνος Τσόγκας δικηγόρος 86χρονου κατηγορούμενου, ανέφερε σχετικά με την υπόθεση ότι: «Ο κατηγορούμενος είπε τη θέση του εν συντομία στην κα. εισαγγελέα, την Δευτέρα στην ανάκριση θα υπάρξει μία πιο αναλυτική καταγραφή και περιγραφή του περιστατικού. Σαφώς και θα σεβαστούμε απολύτως την απόφαση της δικαιοσύνης σε αυτό το πρώιμο στάδιο, αλλά αυτή τη στιγμή ισχύει η δήλωση που έχει γίνει από το πρωί από την οικογένεια, ότι προτεραιότητα και πρωτεύον είναι ο σεβασμός στη μνήμη του νεκρού, ο οποίος αύριο κηδεύεται και η οικογένεια του φερόμενου ως θύτη, εξακολουθεί να εκφράζει τη θλίψη και την οδύνη της.

Ευελπιστούμε ότι στην πορεία του χρόνου θα διευκρινιστούν πλήρως τα πραγματικά περιστατικά, για τα οποία αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να πάρω καμία θέση, λόγω της οδύνης των συγγενών εκατέρωθεν».

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ καθάριζε το κυνηγετικό όπλο, το οποίο εκπυρσοκρότησε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τραυματίζοντας θανάσιμα τον αδελφό του. Τα δύο αδέλφια κατοικούσαν στην ίδια πολυκατοικία.

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