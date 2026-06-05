Στο σχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, απουσιάζουν περιέργως οι διατάξεις που καθορίζουν τις αρμοδιότητες των Δήμων στον τομέα της πολεοδομίας, της έκδοσης οικοδομικών αδειών και του ελέγχου της δόμησης μέσω των Υπηρεσιών Δόμησης.

Η… παράλειψη των κρίσιμων διατάξεων έχει προκαλέσει αναταραχθεί σε όλους τους δήμους της χώρας καθώς η αφαίρεση των αρμοδιοτήτων δόμησης από τους δήμους αποτελεί μεγάλο χτύπημα και πισωγύρισμα δεκαετιών και ήδη ετοιμάζονται προσφυγές στη Δικαιοσύνη.

Η πρώτη σκληρή αντίδραση ήρθε από τον δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης που επισημαίνει ότι η παράλειψη των αρμοδιοτήτων δόμησης από τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί».

Όπως επισημαίνεται εδώ και χρόνια διατυπώνεται, με διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά, η πρόθεση αφαίρεσης των Υπηρεσιών Δόμησης από τους Δήμους και φαίνεται ότι «η κυβέρνηση υπό την πίεση συγκεκριμένων συντεχνιακών συμφερόντων, προχωρά σε μια μεθόδευση η οποία εγείρει σοβαρά ερωτήματα».

Ο δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης στην ανακοίνωσή του «δείχνει», μάλιστα, ότι «στη διαδικασία αυτή εμπλέκεται κυβερνητικό στέλεχος με σημαντική και αξιολογότατη πορεία στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο, κατά τη διάρκεια της αυτοδιοικητικής του θητείας, είχε επανειλημμένα στηλιτεύσει την αφαίρεση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων από τους Δήμους».

Ο δήμος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου επισημαίνοντας ότι η εν λόγω μεθόδευση φαίνεται να φτάνει στην τελική της ευθεία, όχι μέσα από μια ανοιχτή και ουσιαστική πολιτική συζήτηση, αλλά μέσω της «διακριτικής» απάλειψης των σχετικών αρμοδιοτήτων από το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Τιμωρούν τους δήμους που αντιστάθηκαν στον ΝΟΚ

Οι δήμοι πίσω από την «αρπαγή» των αρμοδιοτήτων τους για τη δόμηση βλέπουν τιμωρητική διάθεση από την κυβέρνηση καθώς είχαν πρωτοστατήσει σε διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού που που αλλοίωναν τη φυσιογνωμία των πόλεων, επιβάρυναν το οικιστικό περιβάλλον και υποβάθμιζαν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ο Δήμος Αλίμου, πρωτοστάτησαν σε αυτόν τον αγώνα και συνέβαλαν στο να ακυρωθούν από τη

«Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ότι η αντίσταση των Δήμων σε επιλογές που ευνοούσαν την άναρχη και ανεξέλεγκτη δόμηση ενόχλησε βαθύτατα συγκεκριμένα οικονομικά και επαγγελματικά συμφέροντα. Σήμερα, η κυβέρνηση φαίνεται να επιλέγει συνειδητά να τιμωρήσει τους Δήμους που τόλμησαν να αντισταθούν στην τσιμεντοποίηση των πόλεων και στην καταστροφή του οικιστικού τους χαρακτήρα, αφαιρώντας τις κρίσιμες αρμοδιότητες και τον ουσιαστικό έλεγχο», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Για να στηριχθεί το αφήγημα της αφαίρεσης των αρμοδιοτήτων, αξιοποιήθηκαν ελάχιστες περιπτώσεις πολεοδομικών παραβάσεων που καταγράφηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας και μονοπώλησαν για ημέρες τη δημοσιότητα. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν αμφισβητούμενα στοιχεία και αξιολογήσεις χωρίς σαφή επιστημονική τεκμηρίωση, προκειμένου να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι δημοτικές Υπηρεσίες Δόμησης αποτελούν δήθεν τη βασική εστία διαφθοράς στη χώρα

«Η κυβέρνηση θα μας βρει απέναντι»

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σημειώνεται στην ανακοίνωση, δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια τέτοια εξέλιξη.

«Θα υπερασπιστούμε με κάθε θεσμικό, πολιτικό και νομικό μέσο το δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών να προστατεύουν τη φυσιογνωμία των πόλεών τους, να καθορίζουν τους όρους ανάπτυξής τους και να ελέγχουν τη δόμηση στον τόπο τους».

Να σημειωθεί ότι νομικό επιτελείο του Δήμου, καθώς και πολλών ακόμη δήμων της χώρας, ετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη, ενώ —μετά από εισήγηση του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, ως Α’ Αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ— η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας έχει αποφασίσει να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να διατηρηθεί στους Δήμους η αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Δόμησης.

«Εάν η Κυβέρνηση επιλέξει να προχωρήσει στην αφαίρεση αυτών των αρμοδιοτήτων, θα μας βρει απέναντι. Όπως δώσαμε τη μάχη για την ακύρωση των καταστροφικών διατάξεων του ΝΟΚ, έτσι θα δώσουμε και τη μάχη για την προάσπιση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης

Κουρέτας: Ενισχύσαμε σημαντικά την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας – Τι χρειάζεται από την κεντρική διοίκηση

Δήμος Πειραιά: Μήνυμα ειρήνης, αποδοχής και συνύπαρξης από το 1ο Σχολικό Street Festival Τέχνης και Αποδοχής

Ηλεκτρονική ψήφος στην Αυτοδιοίκηση για εκλογές και δημοψηφίσματα