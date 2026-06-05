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05.06.2026 10:12

Κουρέτας: Ενισχύσαμε σημαντικά την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας – Τι χρειάζεται από την κεντρική διοίκηση

05.06.2026 10:12
Kouretas

Την πρόοδο στην αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλίας τα τελευταία 2,5 χρόνια κάνει σε βίντεο – απολογισμό, ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας.

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν προ και μετά Daniel, παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία, επισημαίνοντας ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά η ανιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Τονίζει επίσης ότι χρειάζονται και κρίσιμες παρεμβάσεις από την κεντρική διοίκηση.

@dkouretas Τι έχει αλλάξει στη Θεσσαλία τα τελευταία 2,5 χρόνια;! Πόσο έτοιμη είναι η Θεσσαλία να αντέξει μια κακοκαιρία τύπου Daniel; #ντανιελ #φοργιουελλαδα #thessalia #daniel ♬ original sound – dimitriskouretas

Τι αναφέρει:

Να δούμε τι έχουμε καταφέρει αυτά τα δυόμιση χρόνια στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας. Η Θεσσαλία προ Daniel είχε μια δυνατότητα υδραυλικής διεκπεραίωσης σε ένα φαινόμενο αιχμής, τύπου Daniel, 14%. Μετά τον Daniel, στη δική μας περίοδο, αποδείχτηκε στον Byron, που είχε ένταση περίπου 38,5% του Daniel, ότι συγκρίνοντας τα δύο γεγονότα:

Byron: Πλημμύρισαν 18.500 στρέμματα

Ιανός: Πλημμύρισαν 250.000 στρέμματα.

Αυτή η διαφορά οφείλεται στον τρόπο που χτίσαμε την αντιπλημμυρική θωράκιση.

Αρκεί όμως αυτό; Δεν αρκεί. Διότι χρειάζεται από τα Υπουργεία Υποδομών και Περιβάλλοντος να κατασκευάσουν τα τρία φράγματα:

Φράγμα Ενιπέα, Φράγμα Μουζακίου, Φράγμα Πύλης.

Μέχρι τότε στεκόμαστε στη δική μας προστασία που με τα έργα που ετοιμάζουμε μέχρι το φθινόπωρο του ’27 θα φτάσει στο 50% περίπου σε πλημμυρικές αιχμές τύπου Daniel συν την ορεινή υδρονομία που περιμένουμε ως μάννα από τον ουρανό από το Υπουργείο και θα δτάσει +20% στην αντιπλημμυρική θωράκιση. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 12:38
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