Δίκη για τον θάνατο του Βασίλη Μάγγου: «Η βία ήταν υπέρτατη, μου θύμισε την περίπτωση του Ζακ», κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας συνεχίστηκε η δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για τον βασανισμό του Βασίλη Μάγγου.

Συνήγορος υπεράσπισης ο οποίος κατά τη διάρκεια της εξέτασης της μητέρας του Βασίλη Μάγγου της είχε υποδείξει κατάθεσή της η οποία έλεγε ότι δεν είχε ξαναδεί το γιό της από τον ξυλοδαρμό του και μετά, με τη μητέρα να απαντά ότι τον έβλεπε κάθε μέρα και τον ίδιο να επιμένει ότι είναι δική της κατάθεση, παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος

Μετά από την έντονη διαμαρτυρία του πατέρα του Βασίλη, Γιάννη Μάγγου, ο συνήγορος υπεράσπισης αναγνώρισε ότι έγινε λάθος και ζήτησε συγνώμη από τη μητέρα και το δικαστήριο, λέγοντας ότι δεν είχε καμία διάθεση να παραπλανήσει.

Στη συνέχεια κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρας δικηγόρος του Βόλου, ο οποίος ήταν παρών κατά τον ξυλοδαρμό του Βασίλη από τους αστυνομικούς.

«Η βία ήταν αδικαιολόγητη»

Ο μάρτυρας καταθέτοντας είπε ότι βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο στις 12/6/2020 είδε ΜΑΤ, καθώς και πλήθος κόσμου που είχε προσέλθει στην πλατεία Ελευθερίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις προσαγωγές και της συλλήψεις της προηγούμενης ημέρας. Είδε τον Βασίλη Μάγγο να κινείται προς το αυτοκίνητο της αστυνομίας όπου επιβιβάζονταν ο συλληφθείς της προηγούμενης ημέρας. Κινούταν διαμαρτυρόμενος και τότε είδε έναν εκ των κατηγορουμένων να τον υποδεικνύει προς τους αστυνομικούς και «να πέφτουν όλοι πάνω του. Σοκαρίστηκα». Ζήτησε από κάποιον νεαρό που βιντεοσκοπούσε να του στείλει το βιντεάκι και έκανε δημοσίευση γιατί όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ήρθε στο μυαλό του η περίπτωση της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου. «Αν έχει κάνει κάτι έχεις το περιθώριο να τον συλλάβεις, αλλά να τον χτυπήσεις; Η βία ήταν υπέρτατη και αδικαιολόγητη», ενώ είπε ότι δεν ήξερε τον Βασίλη.

Ο μάρτυρας απαντώντας σε ερωτήσεις της έδρας και των συνηγόρων υπεράσπισης είπε ότι ο Μάγγος κινήθηκε προς τους αστυνομικούς διαμαρτυρόμενος, ότι δεν έπιασε κάποιον από τους αστυνομικούς, αλλά οπισθοχώρησε οικειοθελώς και οι αστυνομικοί του κάνανε επίθεση χτυπώντας τον με γκλομπ. Δε θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, και λόγω του σωματότυπού του, είπε, ξεκαθάρισε ότι δεν είχε επιθετική στάση και ότι δε θεωρεί ότι θα μπορούσε να παρακινήσει τους πολίτες που ήταν συγκεντρωμένοι, οι οποίοι αντέδρασαν με φωνές και βρισιές κατά των αστυνομικών μετά την επίθεση. «Ακόμα και οι ταξιτζήδες που ήταν εκεί στη δουλειά τους αντέδρασαν», είπε χαρακτηριστικά. Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του τόνισε ότι οι άντρες των ΜΑΤ ήταν «σα να είναι ντοπαρισμένοι, σα να περίμεναν να εκτονωθούν». Την ώρα που χτυπούσαν τον Βασίλη Μάγγο σε διάφορα σημεία του σώματός του, «δεν αντιστέκονταν αλλά αμύνονταν». Μετά τον πήραν σηκωτό, τραβώντας τον, δεν πήγε με τη θέλησή του, και τον έβαλαν στο αυτοκίνητο της αστυνομίας. Άλλωστε, όπως τόνισε, δεν μπορούσε να περπατήσει, ωστόσο ο τρόπος προσαγωγής δεν ήταν ο ενδεδειγμένος. Απαντώντας σε ερωτήσεις είπε , ότι γνωρισε τους γονείς αργότερα, ότι θα πήγαινε να καταθέσει και αυτοβούλως, ότι και ο ίδιος αν μπορούσε θα βιντεοσκοπούσε τον ξυλοδαρμό για να αναδείξει «τις ασχήμιες», και ότι χρέος των αστυνομικών είναι να «μην ανοίγει ρουθούνι».

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας, λόγω της ιδιότητάς του ως δικηγόρος ρωτήθηκε αν είναι λογικό σε περίπτωση παράνομων πράξεων οι αστυνομικοί να επέλεγαν τον διάδρομο, μπροστά από το γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας. Απάντησε ότι αν ήταν συνεννοημένοι, αν είχαν τη συναίνεση του αξιωματικού υπηρεσίας ή την ανοχή θα μπορούσε να συμβεί αυτό.

Κρατούσαν τα χέρια του πίσω και τον χτυπούσαν με ξύλο

Στη συνέχεια κατέθεσε μια γυναίκα η οποία τότε σπούδαζε στον Βόλο και είχε δει τον Βασίλη Μάγγο και μετά την κράτησή του στον αστυνομικό μέγαρο, με δεδομένο ότι πηγαινε προς τα εκεί με φίλους προκειμένου να αφήσουν πράγματα για κρατούμενο που είχε συλληφθεί την προηγούμενη μέρα στην κινητοποίηση. Είπε ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον Βασίλη Μάγγο, ότι η ίδια δεν συμμετείχε σε συλλογικότητες και ότι στην κινητοποίηση της προηγούμενης ημέρας συμμετείχε ως πολίτης διαμαρτυρόμενη κατά της καύσης των σκουπιδιών, και την επόμενη μέρα ήταν έξω από τα δικαστήρια για συμπαράσταση στον συλληφθέντα. Ανέφερε ότι ειδε έναν αστυνομικό να υποδεικνύει τον Βασίλη και να πηγαίνουν αστυνομικοί προς το μέρος του, και άρχισαν να τον κλωτσάνε και να τον χτυπάνε, τους είπε «τι κάνετε;» , άρχισαν να σπρώχνουν, της μίλησε ένας αστυνομικός άσεμνα και το τελευταίο που είδε ήταν να του βάζουν τις χειροπέδες. Ήταν πολύ βίαιο αυτό που συνέβη και βίωσα, είπε. Κατά την κατάθεσή της και απαντώντας σε ερωτήσεις για τα περιστατικά μετά, ανέφερε ότι πήγαν τρία άτομα και στάθμευσαν πριν το αστυνομικό τμήμα, με τη μία εξ αυτών να πηγαίνει με τα πόδια για να δώσει τα πράγματα στον κρατούμενο. Λίγο μετά τους τηλεφώνησε και τους είπε ότι είχε βρει τον Βασίλη απέναντι από το κτίριο, σε άθλια κατάσταση, δεν μπορούσε να περπατήσει και έπρεπε να τον πάρουν με το αυτοκίνητο. Είδαν τη συγκεκριμένη φίλη να τον κρατάει υποβασταζόμενο, και τον βοήθησαν να μπει στο αμάξι. Κρατούσε με τα χέρια του την κοιλιά του, προσπαθούσε να κρατήσει μια σταθερότητα και ανάμεσα από τα βογγητά τους εξιστόρησε τι έγινε μέσα στην Ασφάλεια. Είπε ότι του κρατούσαν τα χέρια πίσω, ότι τον χτυπούσαν, ένας αστυνομικός πιο πολύ, τόσο δυνατά που σε κάποια στιγμή ένοιωθε ότι πλέον δεν τον χτυπούσαν με γκλομπ αλλά με ξύλο. Τον έβριζαν, τον χλεύαζαν, δεν του έδιναν νερό. Τους είπε επίσης ότι άκουσε μετά δυο αστυνομικούς να συζητάνε να τον αφήσουν ελεύθερο και να του «ρίξουν κατηγορία απόδρασης» ή “να τον πάνε στο νοσοκομείο”, και στις δυο περιπτώσεις απάντησε ο ένας ότι έτσι όπως τον έχουν κάνει δεν γίνεται τίποτα από τα δύο. Ρωτήθηκε η μάρτυρας αρκετές φορές γιατί δεν τον πήγανε νοσοκομείο, και εκείνη απάντησε ότι ήταν το πρώτο που του πρότειναν αλλά είχε αρνηθεί, ήθελε να πάει στους δικούς του ανθρώπους για να αισθάνεται ασφαλής και σεβάστηκαν τη θέλησή του. «Αν σας «έμενε» μέσα στο αυτοκίνητο δε θα ήσασταν και σεις κατηγορούμενη τώρα;» διερωτήθηκε συνήγορος. Με τον ίδιο τρόπο απάντησε και στην ερώτηση συνηγόρων υπεράσπισης που τη ρώτησαν γιατί δεν τον πήγαν με το αυτοκίνητο ακριβώς στο σπίτι του. «Σεβαστήκαμε τα «θέλω» ενός ανθρώπου που πονούσε, να είναι με τους δικούς του ανθρώπους».

Μεταξύ άλλων ρωτήθηκε αν ο Βασίλης Μάγγος φαινόταν να ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και αν είχε πνευματική διαύγεια με τη μάρτυρα να απαντάει ότι μιλούσε ξεκάθαρα, ωστόσο σωματικά πονούσε πολύ. Επίσης η μάρτυρας θυμήθηκε ότι μέσα στο αυτοκίνητο ο Βασίλης τους είχε πει ότι στο κτίριο της Αστυνομίας τον χλεύαζαν λέγοντας, «ένα δυο πλευρά δε θα σου λείψουν, τόσα έχεις». Παράλληλα από δικηγόρους ρωτήθηκε για το αν έγραψε ή ίδια ένα υπόμνημα που κατέθεσε, για το αν της το έδωσαν ετοιμο γραμμένο, και απάντησε ότι δεν μπορεί να θυμηθεί, ενώ της υπέδειξαν και μία κατάθεσή της που είχε δώσει αυτοπροσώπως στο Α.Τ. Χανίων (σ.σ. η μάρτυρας κατάγεται από την Κρήτη). Οι συνήγοροι της υπέδειξαν διαφορές στα δυο έγγραφα, λέγοντας ότι στη μία περίπτωση είπε ότι είδε τη φίλη της να επιστρέφει από το αστυνομικό τμήμα , ενώ στην άλλη ότι η φίλη τηλεφώνησε για να πάνε να πάρουν με το αυτοκίνητο τον Βασίλη Μάγγο. Η μάρτυρας είπε ότι δεν γίνεται να ισχύει ότι είδε τη φίλη της. Παράλληλα οι συνήγοροι στάθηκαν και σε άλλες αντιφάσεις, Την ώρα που μιλούσε ένας συνήγορος υπεράσπισης ο Γιάννης Μάγγος από το ακροατήριο είπε «κάντε ερώτηση…» και ο συνήγορος εκνευρισμένος του είπε ότι δεν θα του υποδείξει εκείνος πως θα πάρει κατάθεση, ενώ έτερος συνήγορος υπεράσπισης σχολίασε μήπως “η δίκη γίνεται με υποκρυπτόμενη υποστήριξη κατηγορίας“.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 20 και στις 27 Ιουνίου.

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