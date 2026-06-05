Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών για τους οκτώ θανάτους κρατουμένων – Ανησυχία και ερωτήματα

Ακόμη ένας θάνατος κρατουμένου, ο όγδοος μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών, καταγράφηκε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών.

Σύμφωνα με το tempo24.gr σήμερα (5/06) έγινε γνωστό ότι ακόμη τρόφιμος αφησε την τελευταία του πνοή.

Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 72 ετών με καταγωγή από την Κόρινθο.

Να σημειωθεί πως το βράδυ της Δευτέρας ένας ακόμη κρατούμενος είχε εντοπιστεί νεκρός.

Παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών

Οι θάνατοι των τουλάχιστον οκτώ κρατουμένων προκάλεσαν την παρέμβαση της Δικαιοσύνης καθώς υπάρχει έντονη ανησυχία αλλά και ερωτήματα για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική παρακολούθηση των εγκλείστων.

Ο Ιατρικός Σύλλογος, αλλά και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών είχαν ζητήσει παρεμβάσεις και ελέγχους προκειμένουν να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Παναγιώτης Μεταξάς, «έχει ήδη δοθεί εντολή από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών, για την διερεύνηση των αιτιών θανάτου των κρατουμένων».

Παράλληλα, ο Παναγιώτης Μεταξάς είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «επισκεφθήκαμε πρόσφατα τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, μαζί με τον εισαγγελέα Εφετών, όπου ήταν παρούσα και η εισαγγελέας των φυλακών», ενώ, όπως πρόσθεσε, «ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών έχουμε κάνει ήδη παρεμβάσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα».

Ειδικότερα ο Παναγιώτης Μεταξάς σημείωσε ότι «έχουμε ήδη αποστείλει έγγραφα στους υπουργούς Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, στη γενική γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στην εισαγγελέα – επόπτρια των φυλακών του Αγίου Στεφάνου, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Συνήγορο του Πολίτη και στον Εθνικό Μηχανισμό πρόληψης βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης».

Όπως λέει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, «λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την εισαγγελική παρέμβαση ζητάμε, μεταξύ άλλων, την άμεση και κατεπείγουσα παρέμβαση όλων των αρμοδίων αρχών για την ουσιαστική αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στις φυλακές, την άμεση στελέχωση με επαρκές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, την διασφάλιση σταθερής και ασφαλούς πρόσβασης των κρατουμένων σε υπηρεσίες ψυχικής και σωματικής υγείας, τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αποσυμφόρηση και βελτίωση των συνθηκών κράτησης και καταλήγουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης αξίας και της ζωής των κρατουμένων αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση κάθε κράτος δικαίου και αναγκαία προϋπόθεση για την διασφάλιση της νομιμότητας του ανθρωπιστικού χαρακτήρα της ποινικής μεταχείρισης και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου».

Το χρονικό

Στις 2 Απριλίου άνδρας 31 ετών Αλγερινής καταγωγής, εντοπίζεται χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο κελί του. Μεταφέρεται από τους σωφρονιστικούς στο ιατρείο των φυλακών, όπου διαπιστώνεται ο θάνατός του.

Λίγες ημέρες αργότερα, τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, ένας 38χρονος Έλληνας, εντοπίζεται νεκρός.

Ο θάνατός του αποδόθηκε σε φυσιολογικά αίτια καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Στις 15 Απριλίου ένας ακόμη κρατούμενος, αλλοδαπός 43 ετών εντοπίζεται νεκρός.

Στις 24 Απριλίου, ένας 46χρονος Έλληνας, πεθαίνει μέσα στις φυλακές, έπειτα από μεταγωγή του από τις φυλακές της Δράμας.

Στις 30 Απριλίου 58 ετών κρατούμενος, Έλληνας, εντοπίζεται νεκρός από τους συγκρατουμένους του μέσα στο κελί του.

Στις 15 Μαίου, εντοπίστηκε νεκρός στο κελί του 53χρονος Έλληνας.

Έλεγχοι

Σύμφωνα με το pelop.gr, το βράδυ της Πέμπτης (5/6) πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων στο σωφρονιστικό κατάστημα κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τις ίδιες πηγές, στην επιχείρηση συμμετείχε ειδικό κλιμάκιο που φέρεται να μετέβη στην Πάτρα από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει στους ελέγχους και στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε επίσημες ανακοινώσεις τόσο για τα ακριβή αίτια θανάτου του 72χρονου κρατουμένου όσο και για τα αποτελέσματα της μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε εντός των φυλακών.

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