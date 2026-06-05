Κρήτη: Πρόστιμο και φυλάκιση σε ιδιοκτήτη αλόγου που βρέθηκε δεμένο, υποσιτισμένο και με κομμένο πόδι

Σε μια σημαντική απόφαση για την προστασία των ζώων προχώρησε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης ενός έτους σε ιδιοκτήτη αλόγου για υπόθεση βασανισμού και βάναυσης μεταχείρισης ζώου στον Άγιο Σύλλα Ηρακλείου στην Κρήτη.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία το 2021, όταν εθελοντές του φιλοζωικού σωματείου Ζωφόρος εντόπισαν το άλογο, τον Άτλαντα, σε χωράφι, σε τραγική κατάσταση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, το ζώο είχε βρεθεί δεμένο με σχοινί, υποσιτισμένο, με κομμένο πόδι και συνεχή αιμορραγία.

Οι εθελοντές της Ζωφόρου τού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια το άλογο κατασχέθηκε και απομακρύνθηκε από τον ιδιοκτήτη του.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη μετά από καταγγελία των εθελοντών της Ζωφόρου. Μετά από δικαστική διαμάχη πέντε ετών, το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης ενός έτους και χρηματική ποινή περίπου 3.800 ευρώ, ενώ έχει ήδη καταλογιστεί σε βάρος του διοικητικό πρόστιμο ύψους 33.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας:«Με μία σημαντική αποφαση για την προστασία των ζώων το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, μετά από 5 χρόνια (!!) επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους και χρηματική ποινή 3800 ευρώ περίπου στον κατηγορούμενο για την υπόθεση βασανισμού και βάναυσης μεταχείρισης ενός αλόγου στον Άγιο Σύλλα Ηρακλείου το 2021. Εχει ήδη καταλογιστεί το Διοικητικό Πρόστιμο των 33.000 ευρώ στον κατηγορούμενο.

Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη χάρη στην άμεση καταγγελία των εθελοντών του φιλοζωικού σωματείου Ζωφόρος. Σύμφωνα με τη δικογραφία ο κατηγορούμενος προέβη σε πράξεις βίας, προκαλώντας σωματικές βλάβες και βασανισμό του ζώου, καθώς το άτυχο άλογο ,ο Ατλαντας ,βρέθηκε να αιμορραγεί με κομμένο το πόδι του, δεμένο με σχοινί, υποσιτισμένο, μέχρι οι εθελοντές της Ζωφόρου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Το άλογο κατασχέθηκε και απομακρύνθηκε από τον ιδιοκτήτη του και για αρκετές ημέρες έλαβε τη φροντίδα των εθελοντών και του κτηνιάτρου κ. Πηρουνάκη, όμως κατέληξε καθώς η μακρόχρονη παραμέλησή του οδήγησε σε εξάπλωση της μόλυνσης και ανακοπή.

Στη δίκη παραστάθηκε προς υποστήριξη της κατηγορίας η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ),με Συνήγορο προς υπεράσπιση της κατηγορίας το Επίτιμο Μέλος μας και Νομική μας Σύμβουλο κ.Συγγελάκη Δέσποινα η οποία επεσήμανε ότι ο βασανισμός των ζώων είναι αποτρόπαια πράξη, δείκτης σοβαρής αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ψυχικών διαταραχών και επικείμενης διανθρώπινης βίας.

Υπενθυμίζεται ότι στη χώρα μας η κακοποίηση και ο βασανισμός των ζώων δεν αποτελούν πλέον ιδιωτική υπόθεση, αλλά σοβαρό ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με βαριές ποινές και υψηλά χρηματικά πρόστιμα.

Η εγκατάλειψη, ο βασανισμός, η κακή μεταχείριση και η θανάτωση ζώων διώκονται ποινικά.

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) καλεί τους πολίτες να μην παραμένουν σιωπηλοί. Κάθε περιστατικό κακοποίησης πρέπει να καταγγέλλεται άμεσα στις αρμόδιες αρχές (Αστυνομικό Τμήμα η Εισαγγελία)».

Διαβάστε επίσης

Περιστέρι: Σύλληψη 62χρονου με εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας

Ανατροπή στην Καλλιθέα: Οι νεαροί Αιγύπτιοι δεν ήταν διαρρήκτες – Τους ξυλοφόρτωσε με ρόπαλο ενώ κάθονταν σε στάση

Αίγινα: Σκάφος με 21 επιβαίνοντες προσάραξε στη νησίδα «Κερί»