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05.06.2026 11:25

Συνελήφθη η Έλενα Τοπαλίδου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (Video)

05.06.2026 11:25
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Συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, η γνωστή χορεύτρια Έλενα Τοπαλίδου καθώς όπως διαπιστώθηκε, μετά από έλεγχο της τροχαίας, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη στις 02:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/6) στην οδό Πατησίων.

Κατά την πρώτη μέτρηση, το αλκοτέστ έδειξε 0,80 mg/lt ενώ κατά τη δεύτερη, 0,77 mg/lt με όριο τα 0,25 mg/lt.

«Ήταν μια κακή στιγμή – Δεν θα επαναληφθεί»

Μιλώντας στο Πρωινό, η Έλενα Τοπαλίδου έκανε λόγο για μια άτυχη στιγμή, ενώ ζήτησε διακριτικότητα καθώς ο γιος της γράφει Πανελλήνιες.

«Κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν. Συνέβη και σε μένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε απ’ τα λάθη μας. Θα μάθω. Παρακαλώ πάρα πολύ να προστατέψουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει Πανελλήνιες εξετάσεις. Ήτανε μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και να πέσουν οι τόνοι. Από όλους όσοι με σέβονται και όσοι με αγαπούν, παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις. Όλα τα άλλα λύνονται. Αυτά ήθελα να πω τώρα. Θα τα πούμε άλλη ώρα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Προς τους ανθρώπους που με σέβονται, και πιστεύω ότι με σέβονται, με αγαπούν, το έχουν δείξει, οπότε ας σεβαστούν και την ατυχία μου» ανέφερε μεταξύ άλλων.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 12:39
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