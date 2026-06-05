Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επί της οδού Λουκάρεως, μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις 8:30 το πρωί της Παρασκευής (5/6) οι 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή της Κοζάνης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και ελάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις για διάστημα επτά ετών, ύψους πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για – κατά περίπτωση – εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περιλαμβάνονται ακόμη 23 άτομα, καθώς και 4 νομικά πρόσωπα, ενώ μέλη της εγκληματικής ομάδας ήταν και δύο ακόμη άτομα που έχουν αποβιώσει. Επιπλέον, συνελήφθη συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των συλληφθέντων για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας και Ευρωπαϊκών Πόρων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο παραγγελίας αρμόδιου εισαγγελέα, αναφορικά με τη δραστηριοποίηση εγκληματικών ομάδων που λάμβαναν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω χρήσης ψευδών στοιχείων.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Από την έρευνα του «ελληνικού FBI» προέκυψε ότι το αρχηγικό μέλος συνέστησε και διηύθυνε την εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω της υποβολής ψευδών Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσο για λογαριασμό του ίδιου όσο και συγγενικών και συνδεόμενων προσώπων.

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης του κυκλώματος, σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη του για να πετύχουν τον σκοπό τους δρούσαν με κοινό γεωγραφικό πυρήνα, είχαν μεταξύ τους συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις, επέλεγαν κοινά – συνδεόμενα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), κατέθεταν αιτήσεις τα δεδομένα των οποίων ταυτίζονταν (ημερομηνίες υποβολής, κοινά Κ.Υ.Δ., φερόμενοι εκμισθωτές κ.α.), συμμετείχαν σε νομικά πρόσωπα με διαχειριστή – νόμιμο εκπρόσωπο τον συντονιστή, ενώ μεταξύ τους υπήρχε και αμφίδρομη δηλωτική σχέση προσχηματικών εκμισθωτών.

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