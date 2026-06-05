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05.06.2026 10:13

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε παντοπωλείο, δύο τραυματίες

05.06.2026 10:13
troxaio_pantopolio
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Πανικός το απόγευμα της Πέμπτης στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο κατέληξε στο εσωτερικό παντοπωλείου.

Σύμφωνα με το thestival, το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Ανθέων, όταν ο οδηγός του οχήματος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε με σφοδρότητα στην τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε μέσα στον χώρο του παντοπωλείου.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι περίοικοι και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ήταν σοκαριστική, καθώς το αυτοκίνητο προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στην πρόσοψη και στο εσωτερικό του καταστήματος.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση μέχρι την ολοκλήρωση των ενεργειών για την απομάκρυνση του οχήματος και την καταγραφή των ζημιών.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 12:40
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