Τραγωδία στα Χανιά: Βγήκε στο μπαλκόνι του νοσοκομείου και πήδηξε στο κενό

Τραγωδία το πρωί της Παρασκευής στο νοσοκομείο Χανίων με έναν άνδρα περίπου 40 ετών να πέφτει στο κενό από μπαλκόνι του νοσηλευτικού ιδρύματος βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, ο 40χρονος δεν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο αλλά είχε μεταβεί εκεί με συγγενή του προκειμένου να εξετάστει από γιατρούς.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζε ψυχολογικά προβλήματα.

Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας ανέβηκε ξαφνικά στο μπαλκόνι από το οποίο έπεσε. Ασθενείς, συνοδοί και νοσηλευτές προσπάθησαν να τον πείσουν να κατέβει από το μπαλκόνι αλλά εκείνος δεν τους άκουσε.

Γιατροί του νοσοκομείο έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα.

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