Τροχαίο στην Εύβοια: Φορτηγό συγκρούστηκε με μηχανή, ένας τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Εύβοια, στην περιοχή της Νέας Αρτάκης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα evima.gr στο ατύχημα ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και μία μοτοσικλέτα, τα οποία συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο Νέας Αρτάκης – Χαλκίδας διεξάγεται με δυσκολία, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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