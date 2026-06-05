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05.06.2026 08:18

Βριλήσσια: Ανατίναξαν ΑΤΜ και άρπαξαν τα χρήματα – Πριν το «χτύπημα» κατέστρεψαν τις κάμερες ασφαλείας

05.06.2026 08:18
atm new

«Επαγγελματικό χτύπημα» στα Βριλήσσια, με δράστες να προκαλούν έκρηξη σε ΑΤΜ και να αρπάζουν τις κασετίνες που ήταν γεμάτες με χρήματα.

Η επίθεση έγινε γύρω στις 03:50 τα ξημερώματα της Παρασκευής 05.06.2026, (ίδια ώρα με την εμπρηστική επίθεση σε αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής, στο Μαρούσι), σε ΑΤΜ που βρίσκεται στην πρόσοψη μεγάλου σούπερ μάρκετ, στη λεωφόρο Πεντέλης, στα Βριλήσσια.

Οι δράστες προκάλεσαν ελεγχόμενη έκρηξη στο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων, αρπάζοντας τα χρήματα που ήταν τοποθετημένα στις κασετίνες.

Το ΑΤΜ καταστράφηκε ολοσχερώς.

Αστυνομικοί και ΤΕΕΜ έσπευσαν στο σημείο ξεκινώντας έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για «καθαρό», «επαγγελματικό» και μελετημένο χτύπημα, μιας και οι δράστες πριν προκαλέσουν την έκρηξη, φρόντισαν να καταστρέψουν τις κάμερες ασφαλείας του σούπερ μάρκετ.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 09:30
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