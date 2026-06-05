Πρώτη φορά στα χακί: 72 γυναίκες γράφουν ιστορία στον Ελληνικό Στρατό – Η εκπαίδευση, οι αποζημιώσεις και τα κίνητρα της νέας εθελοντικής θητείας

Η εικόνα ήταν πρωτόγνωρη για τα δεδομένα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Χθες το πρωί, 72 γυναίκες πέρασαν την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία, αποτελώντας την πρώτη σειρά εθελοντριών που κατατάσσεται στον Ελληνικό Στρατό. Με βαλίτσες στο χέρι, εμφανή συγκίνηση αλλά και αρκετό άγχος για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν, οι νεαρές γυναίκες ξεκίνησαν ένα νέο πρωτόγνωρο κεφάλαιο στη ζωή τους.

Η κατάταξη των πρώτων εθελοντριών σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη ενός νέου μοντέλου συμμετοχής των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις, το οποίο βασίζεται στην εθελοντική στράτευση και απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας από 20 έως 26 ετών που επιθυμούν να υπηρετήσουν στον Στρατό Ξηράς για διάστημα δώδεκα μηνών. Πρόκειται για μια αλλαγή που είχε προαναγγελθεί εδώ και μήνες από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η οποία πλέον πέρασε από τη θεωρία στην πράξη.

Η πρώτη ημέρα στο στρατόπεδο για τις νεοσύλλεκτες είχε την ίδια ακριβώς διαδικασία που εφαρμόζεται σε κάθε κατάταξη οπλιτών. Έλεγχος δικαιολογητικών, καταγραφή στοιχείων, υγειονομικές εξετάσεις, παραλαβή ιματισμού, μέτρηση για στολές και αρβύλες, χορήγηση του απαραίτητου εξοπλισμού και στη συνέχεια μεταφορά στους θαλάμους όπου θα διαμένουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ουσιαστικά η στρατιωτική τους καθημερινότητα, με συγκεκριμένο ωράριο, αναφορές, εκπαίδευση και υποχρεώσεις που δεν διαφέρουν από εκείνες των ανδρών.

Η διοικήτρια του Τάγματος Νεοσυλλέκτων Οπλιτών, αντισυνταγματάρχης Κωνσταντίνα Κλωνάρη, χαρακτήρισε την ημέρα ιστορική για τον Ελληνικό Στρατό, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά οι Ένοπλες Δυνάμεις καλούνται να υποδεχθούν και να εκπαιδεύσουν εθελόντριες νεοσύλλεκτες, γεγονός που, όπως ανέφερε, ενισχύει την εκπροσώπηση των γυναικών στο στράτευμα, αυξάνει το ανθρώπινο δυναμικό και συμβάλλει στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των μονάδων.

Οι πρώτες δέκα εβδομάδες της θητείας τους θα περάσουν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία. Το διάστημα αυτό περιλαμβάνει την αρχική εκπαίδευση. Δηλαδή, οι νεοσύλλεκτες θα μάθουν τους στρατιωτικούς κανονισμούς, τα παραγγέλματα, τις διαδικασίες λειτουργίας μονάδων, θέματα πειθαρχίας, πρώτες βοήθειες, και αντικείμενα που αποτελούν τον πυρήνα της στρατιωτικής εκπαίδευσης. Η ορκωμοσία τους έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιουνίου, οπότε και θα ολοκληρωθεί το πρώτο μεγάλο ορόσημο της στρατιωτικής τους πορείας.

Η συνολική διάρκεια της θητείας έχει οριστεί στους δώδεκα μήνες. Ωστόσο, το νέο μοντέλο δεν περιορίζεται στη συμβατική στρατιωτική εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η θητεία των εθελοντριών θα περιλαμβάνει εκπαίδευση σε τομείς που θεωρούνται κρίσιμοι για τον σύγχρονο στρατό αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμοι στην αγορά εργασίας. Ανάμεσα στις ειδικότητες που προβλέπεται να αναπτυχθούν βρίσκονται τα μη επανδρωμένα συστήματα και τα drones, τα πληροφοριακά συστήματα, η κυβερνοάμυνα, οι διοικητικές υπηρεσίες, η τεχνική υποστήριξη, τα logistics και οι υγειονομικές ειδικότητες.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η σύνδεση της στρατιωτικής θητείας με δεξιότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν και μετά την απόλυση από τον στρατό. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει επανειλημμένα τονίσει ότι στόχος είναι η θητεία να μην αποτελεί απλώς μια περίοδο στρατιωτικής υπηρεσίας αλλά και μια ευκαιρία εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αντικείμενα που έχουν αυξημένη ζήτηση στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Ένα από τα ζητήματα που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή αφορά τις οικονομικές απολαβές των εθελοντριών. Οι γυναίκες που επιλέγουν να υπηρετήσουν δεν θεωρούνται επαγγελματίες στρατιωτικοί ούτε εντάσσονται στην κατηγορία των Επαγγελματιών Οπλιτών. Υπάγονται στο ίδιο καθεστώς που ισχύει για τους οπλίτες θητείας και λαμβάνουν τη μηνιαία αποζημίωση που προβλέπεται για τους στρατευμένους.

Με βάση τις πρόσφατες αλλαγές στο καθεστώς αποζημίωσης, τα ποσά διαμορφώνονται από 50 έως 100 ευρώ μηνιαίως για όσους υπηρετούν χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, ανάλογα με την περιοχή στην οποία υπηρετούν. Για τις μητέρες προβλέπονται αυξημένες αποζημιώσεις. Οι γυναίκες με ένα παιδί λαμβάνουν 150 ευρώ τον μήνα, όσες έχουν δύο παιδιά λαμβάνουν 200 ευρώ, ενώ για κάθε επιπλέον παιδί προβλέπεται προσαύξηση κατά 50 ευρώ. Έτσι, μια μητέρα τριών παιδιών μπορεί να λαμβάνει 250 ευρώ μηνιαίως, ενώ μια μητέρα τεσσάρων παιδιών 300 ευρώ.

Πέρα από την οικονομική αποζημίωση, οι εθελόντριες απολαμβάνουν όλες τις προβλεπόμενες παροχές των Ενόπλων Δυνάμεων. Διαμονή, σίτιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχονται χωρίς επιβάρυνση, ενώ προβλέπεται πρόσβαση σε στρατιωτικά νοσοκομεία, στρατιωτικές λέσχες και στις υπόλοιπες δομές που χρησιμοποιούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στα κίνητρα που συνοδεύουν τη θητεία μετά την ολοκλήρωσή της. Μεταξύ των σημαντικότερων είναι η αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας ως προϋπηρεσίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και η δυνατότητα πρόσληψης κατά προτεραιότητα σε ορισμένες κατηγορίες πολιτικού προσωπικού του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται ειδικότητες όπως νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικοί υπάλληλοι και άλλοι εργαζόμενοι που στελεχώνουν τις υπηρεσίες του υπουργείου.

Παράλληλα, η ολοκλήρωση της θητείας δημιουργεί προοπτικές συνέχισης της σταδιοδρομίας εντός των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι εθελόντριες θα μπορούν να συμμετέχουν σε μελλοντικές προκηρύξεις για Επαγγελματίες Οπλίτες, να διεκδικούν θέσεις πολιτικού προσωπικού αξιοποιώντας τα προβλεπόμενα πλεονεκτήματα και, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, να επιλέγονται ως Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί.

Για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο νέος θεσμός αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας αναβάθμισης της στρατιωτικής θητείας και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

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